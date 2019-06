Die A-Junioren haben zwar kampflos drei Punkte erhalten, müssen nun aber darauf schauen, was die Konkurrenz im Abstiegskampf am letzten Spieltag der Fußball-Verbandsstaffel macht. Weil der Gegner des VfB am letzten Spieltag, der TSV Nusplingen, die Partie im Zeppelinstadion absagte, haben die Häfler kampflos drei Punkte mehr bekommen und nun 36 Punkte in der Tabelle.

Die Konkurrenten um den Abstieg spielen noch: Der FV Biberach (34 Punkte) muss zum Tabellenzweiten FV Ravensburg. Selbst ein Unentschieden würde den Biberachern nicht reichen, da sie das schlechtere Torverhältnis haben. Der FC Rottenburg (35) hat den Tabellenvorletzten TSG Ehingen zu Gast.

Die B-Junioren des VfB müssen beim SSV Ulm gewinnen, doch selbst dann ist der Klassenerhalt nur theoretisch möglich.