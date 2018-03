Mit einem verdienten 4:1-Sieg beim SSV Ulm 46 II hat die B-Fußballjunioren des VfB Friedrichshafen am Wochenende in der Verbandsstaffel Süd ihren sechsten Tabellenplatz gefestigt. Mit diesem Erfolg revanchierten sich die Häfler für die 1:7-Heimniederlage in der Hinrunde.

Krankheitsbedingt musste VfB-Trainer Peter Riedlinger laut Pressebericht drei Spieler ersetzen. Von Beginn an stand die VfB-Abwehr sicher und fing den ersten Ansturm der Gastgeber ab. In der 17. Minute markierte Demir Aykan das 1:0. Eine Minute vor der Halbzeitpause gelang Demir (40.) der zweite Treffer. Kaum war der Anpfiff ertönt, kamen die Häfler in Ballbesitz: Dann ging alles recht schnell: In der 41. Minute besorgte Leon Lemp das 3:0. Bei der komfortablen Führung brachte das 3:1 der Gastgeber (48.) die VfB B-Jugend nicht aus dem Konzept. Der zweifache Torschütz Demir Aykan vergab noch einen Elfmeter. In der Schlussminute (80.) erzielte Leon mit seinem zweiten Tor den 4:1-Endstand. „Meine Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt und das taktische Konzept umgesetzt. Das Ergebnis ist auch in dieser Höhe in Ordnung“, sagte ein zufriedener Peter Riedlinger.