VfB-Jugend zu Gast beim Spitzenreiter Balingen

Für die VfB A- und B-Jugend heißt der Gegner an diesem Wochenende: TSG Balingen. In beiden Altersklassen gehören die Balinger zu den Spitzenmannschaften im Jugendfußball. In der A-Jugend Verbandsstaffel stehen sie mit 43 Punkten mit neun Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Ihr älterer Jahrgang in der B-Jugend spielt in der EnBW Oberliga Baden-Württemberg.

Die VfB A-Jugend spielt um 12 Uhr im Zeppelinstadion gegen den Tabellenführer. Der Gastgeber steht mit 29 Punkten auf Platz acht. Im Vorrundenspiel gab es bei der TSG Balingen eine äußerst bittere 2:1-Niederlage. Bis zur 84. Minute führten die Häfler mit 1:0 und ließen sich durch zwei Leichtsinnsfehler noch die Punkte abnehmen.

Für die VfB B-Jugend gab es in der Vorrunde eine 1:4 Heimniederlage. Das Spiel bei der TSG Balingen beginnt ebenfalls um 12 Uhr. Die Gastgeber stehen wie ihre Kameraden in der Oberliga auf einem gesicherten Mittelfeldplatz.