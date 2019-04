Den Jugendspielern des VfB Friedrichshafen stehen am Wochenende schwere Spiele bevor.

Die A-Jugend ist am Sonntag zu Gast beim FC Rottenburg. Die Gastgeber stehen acht mit 25 Punkten auf Rang. Die Häfler sind mit einem Punkt weniger einen Platz dahinter. Die A-Jugendspieler wollen es ihren jüngeren Kameraden der B-Jugend nachmachen. Die gewannen in der vergangenen Woche in Rottenburg mit 3:2 Toren. „Beiden Teams würden weitere Punkte guttun“, sagt VfB-Tainer Christan Regler. Doch die VfB-A-Jugend erinnert sich nur ungern an den FC Rottenburg. Vier Minuten vor Schluss trafen die Gäste im Hinspiel zum einzigen Tor.

Tabellenführer zu Gast

Kein geringerer als der Tabellenführer der B-Jugend-Verbandsstaffel der SSV Reutlingen kommt am Wochenende ins Zeppelinstadion. Die Gäste beherrschen die Liga in dieser Saison und haben nach 18 Spieltagen neun Punkte Vorsprung auf die punktgleichen Verfolger TUS Ergenzingen und VfL Pfullingen. Nach dem Sieg der VfB-B-Jugend beim FC Rottenburg, bei dem man Selbstvertrauen getankt hat, wäre ein anderer Gegner eventuell von Vorteil. Zum guten Torverhältnis der Reutlinger trug das Vorrundenspiel bei. Mit 12:2 gewannen sie gegen die VfB- B-Jugend. Unter Trainer Boban Savic steht jedoch inzwischen eine andere Mannschaft für den VfB auf dem Platz.

C-Jugend in Ravensburg

Zum Auswärtsspiel muss die VfB-C-Jugend am Samstag ab 15 Uhr beim FV Ravensburg II antreten. Noch sechs Spiele sind es in dieser Saison und die Mannschaft um Trainer Enzo Caltabiano möchte ihren dritten Platz auf jeden Fall verteidigen. Auch die Ravensburger stehen mit 20 Punkten auf Rang fünf im sicheren Mittelfeld. Im Vorrundenspiel gewannen die Häfler mit 3:1.

In der D-Jugend-Talentrunde steht der dritte Spieltag an. Beim VfL Pfullingen hat die D-Jugend das zweite Auswärtsspiel. Die Häfler Mannschaft hat bisher ihre beiden Spiele verloren. Aufgrund der guten zweiten Halbzeit in der vergangenen Woche gegen den FC Esslingen könnte es beim VfL Pfullingen besser aussehen.

Die Gastgeber waren einmal spielfrei und sind ebenfalls mit einer Niederlage gestartet.