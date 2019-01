Die Volleyballabteilung des VfB Friedrichshafen hatte am Wochenende gleich mehrere Erfolge zu verzeichnen. Die U20 weiblich verteidigte am letzten Spieltag in der Leistungsstaffel die Tabellenspitze. Mit dem ersten Tabellenplatz nimmt der VfB die Favoritenrolle bei der Württembergischen Meisterschaft ein. Neben dem MTV Stuttgart, TG Bad Waldsee, SpVgg Holzgerlingen wird auch Rommelsbach und Niederstetten am 23. Februar die „Württembergische“ bestreiten.

Ihre Württembergische Meisterschaft bereits hinter sich haben laut Pressebericht die U14-Jungs mit den Trainern Artur Karczynski und Simon Stegmann. Niklas Kluge, Lucas Huckle, Luca Hornikel, Miklas Schlude, Batuhan Birol, Urs Jokisch, Maximilian Eckhardt und Lennart Giesenberg sind Vizemeister geworden und unterlagen im Finale dem TV Rottenburg. Als Zweitplatzierter haben sie die Qualifikation für die „Süddeutsche“ am 6. April dennoch in der Tasche.