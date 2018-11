VfB-Jugend muss zweimal gegen Pfullingen ran

In den Verbandsstaffeln der A- und B-Jugendfußballer sind in diesem Jahr noch vier Spieltage zu absolvieren, in der Landesstaffel der C-Jugend stehen 2018 zwei Partien auf dem Programm. Bei den A- und B-Junioren des VfB Friedrichshafen ist an diesem Wochenende der VfL Pfullingen der jeweilige Gegner. Hierbei ist die A-Jugend am Sonntag, 18. November, auswärts ab 14 Uhr beim derzeit Tabellenzweiten gefordert.

Die Häfler stehen mit zwölf Punkten aktuell auf Rang acht, das Torverhältnis ist mit 23:23 ausgeglichen. Für die Gastgeber läuft es laut Vorschau momentan nicht so gut. Aus den vorherigen vier Spielen gab es zwei Unentschieden und eine Heimniederlage. „Wir scheinen unseren Rhythmus und Leistungsfähigkeit gefunden zu haben. Beim VfL Pfullingen sind wir nicht chancenlos“, meint daher VfB-Trainer Gianpiero Di Nicola.

Ebenfalls am Sonntag, jedoch schon um 12 Uhr, beginnt im Zeppelin-Stadion das Spiel der VfB B-Jugend gegen Pfullingen. Wie bei ihren älteren Fußballkameraden sind die Gäste auch hier Tabellenzweiter der Liga, haben 25 Punkte aus zehn Spielen und sind somit punktgleich mit dem SSV Reutlingen 05. Der VfB belegt Platz elf mit sechs Zählern bei einem Torverhältnis von 17:39. Abschreiben sollten die Häfler die Partie auf keinen Fall, zumal der Sieg in Biberach vergangene Woche der Mannschaft guttat.

Beim FV Weißenhorn muss die VfB C-Jugend am Samstag, 17. November, um 14 Uhr antreten. Die besseren Ausgangswerte für dieses Spiel liegen eindeutig bei den Häflern. Sie stehen auf Platz zwei der Landesstaffel (19 Punkten, 13:6 Tore), während der Gegner derzeit Achter ist. Die Jungs von VfB-Coach Enzo Caltabiano sollten den Vorrundensieg (3:0) wiederholen können.