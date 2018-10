VfB ist und bleibt die Nummer 1 im Schwabenland

Stets eine klare Angelegenheit ist in den vergangenen Jahren das Schwaben-Derby in der Volleyball-Bundesliga zwischen dem VfB Friedrichshafen und dem TV Rottenburg gewesen. Das sollte sich zum Auftakt der neuen Spielzeit 2018/19 nicht ändern. Glatt in drei Sätzen (20:20, 25:18, 25:17) gewann die Mannschaft von Vital Heynen am Samstagabend vor 1300 Zuschauern in der Tübinger Paul-Horn-Arena.

Der VfB-Chefcoach, der erst seit wenigen Tagen am Bodensee weilt und fast die komplette Saisonvorbereitung mit der Mannschaft seinen beiden Co-Trainern überlassen musste, schickte Robert Aciobanitei und David Sossenheimer (Außen/Annahme), Jakob Günthör und Philipp Collin (Mitte), Zuspieler Jakub Janouch, Libero Markus Steuerwald und Diagonalangreifer Bartlomiej Boladz in den ersten Satz der neuen Saison.

Hier bescherte eine kleine Aufschlagserie von Günthör dem VfB eine zwischenzeitliche 4:2-Führung, doch hielten Friederich Nagel im Block und der gut aufgelegte Rottenburger Außenangreifer Timo Schippmann die Gastgeber im Spiel (5:5, 8:8). Was folgte, war ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum 13:13. Nach der zweiten technischen Auszeit (16:15, VfB) konnten sich die Häfler, sehr zur Freude der rund 60 mitgereisten Fans, allmählich absetzen. Sehenswert der Punkt zur 20:17-Führung von Aciobanitei, der den Ball ins gegnerische Spielfeldeck zirkelte. Ein Aufschlagfehler des jungen TVR-Zuspielers Jan Röling beendete den Satz zugunsten des VfB (25:20).

Im zweiten Durchgang brachten zwei starke Blockaktionen von Aciobanitei und Collin den VfB erstmals nach vorne (4:3), doch ließen sich die Gastgeber zunächst nicht abschütteln (5:5, 9:9). Danach häuften sich die Fehler auf Rottenburger Seite, die Mannschaft vom Bodensee setzte sich ab. TVR-Coach Hans Peter Müller-Angstenberger wechselte auf der Diagonalen (Johannes Mönnich für Alex Duncan-Thibault) und nahm frühzeitig seine Auszeiten (10:12, 10:15, VfB). Doch es nutzte nichts: Friedrichshafen machte ordentlich Druck im Aufschlag und Angriff.

Kleine Aufregung rund um den angezeigten Spielstand und der offiziellen Sirene, welche mitten im Ballwechsel plötzlich losbellte, gefolgt von einer mehrminütigen Unterbrechung beim 21:12 brachten die Häfler kurzzeitig aus dem Konzept – Rottenburg konnte bis auf 16:22 und 17:23 verkürzten. Zu mehr reichte es allerdings nicht: Als Mönnich seinen Angriff ins Aus setzte, war der zweite Satzgewinn des VfB unter Dach und Fach (25:18).

Nach der zehnminütigen Pause startete Rottenburg furios (2:0, 3:1), Mönnich versenkte zwei Bälle von der Diagonalposition im Häfler Spielquadrat (4:3) und hielt sein Team zunächst im Spiel. Heynen brachte Athanasios Protopsaltis für Aciobanitei, der VfB legte vor (11:8, 16:12) – auf der anderen Netzseite brach der Gegner ein und setzte dem Deutschen Vizemeister nichts mehr entgegen. Ein Missverständnis zwischen Mönnich und Schippmann zum 25:17 für Friedrichshafen beendete das Schwabenduell.