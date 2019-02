VfB hält mit Kantersieg Anschluss an Tabellenspitze

Für das Team des VfB Friedrichshafen ist es in der Tischtennis-Bezirksklasse Bodensee am Wochenende gegen den SV Blitzenreute wie am Schnürchen gelaufen. Laut Spielbericht legten die Häfler mit drei Punkten in den Eingangsdoppeln den Grundstein für den 9:1-Erfolg. Andreas Sponar und Holger Flock besiegten das gegnerische Doppel 1. Stefan Wulfhorst und Matthias Braun waren mit einem kämpferischen Einsatz ebenfalls erfolgreich. Danach gingen sämtliche Einzel – außer demjenigen von Braun, der im Entscheidungssatz nur denkbar knapp in der Verlängerung unterlag – an den VfB. Erwähnenswert sind hierbei die Siege von Sebastian Ahner und Ralf Eisele gegen die gegnerische Nummer 1. Nach diesem 9:1-Sieg steht das Häfler Team in der Tabelle mit 17:7 Punkten knapp hinter seinem nächsten Gegner SV Ettenkirch. Das Lokalderby steigt am 16. Februar beim SVE.