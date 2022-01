VfB-Geschäftsführer fordert von den Volleyballern mehr Konstanz

Die Spiele des VfB Friedrichshafen in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga: BR Volleys – VfB Friedrichshafen (Sa., 22. Januar, 20 Uhr); VfB – United Volleys Frankfurt (So., 30. Januar, 17.30 Uhr); SWD Powervolleys Düren – VfB (So., 6. Februar, 15 Uhr); VfB – Düren (So., 13. Februar, 17.30 Uhr); Frankfurt – VfB (Sa., 19. Februar, 20 Uhr); VfB – Berlin (Sa., 26. Februar, 20 Uhr). Alle Partien werden live bei Twitch übertragen.