VfB gegen Berlin, die Dritte: Am Donnerstagabend

Showdown in der ZF-Arena: Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen spielen am Donnerstag (20 Uhr) um das Weiterkommen in der Champions League. An der Seitenlinie ihrer Gegner, der Berlin Recycling Volleys, steht Stelian Moculescu.

Der ehemalige Häfler Trainer hat in den vergangenen acht Tagen bereits zwei Spiele gegen den VfB verloren. 27 Titel holte Moculescu mit den Häflern, doch die Siegesserie des neuen Trainers Vital Heynen konnte er nicht unterbrechen. 33 Spiele – 33 Siege: Die Häfler sind ungeschlagen. Am vergangenen Mittwoch gewannen sie in Berlin die Hinrunde, am Sonntag das Bundesliga-Spiel. Der Sieger vom Donnerstag kommt unter die besten sechs Europas, der Verlierer ist raus. Weil die Häfler die Hinrunde mit 3:2 gewonnen haben, müssen sie auch dieses Spiel gewinnen. „In unseren Köpfen gibt es gerade nichts anderes als Berlin“, sagt Mittelblocker Philipp Collin. Noch gibt es knapp 700 Restkarten fürs dritte Aufeinandertreffen der beiden besten Volleyball-Klubmannschaften binnen acht Tagen.