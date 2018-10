VfB-Fußballer gewinnen im Schneegestöber

Den siebten Saisonsieg in der Fußball-Landesliga hat der VfB Friedrichshafen am elften Spieltag eingefahren und sich damit auf den vierten Tabellenrang vorgeschoben. Die Mannschaft von VfB-Spielercoach Daniel Di Leo bezwang die Regionalliga-Reserve der TSG Balingen mit 2:1. Den Siegtreffer markierte Denis Nikic in der Nachspielzeit.

„Das größte Problem war heute der Schnee“, befand Di Leo nach dem Auswärtserfolg. Immerhin hatte der Kunstrasenplatz auf der Alb satte vier bis fünf Zentimeter weiße Pracht zu verzeichnen, entsprechend schwer taten sich beide Mannschaften während der gesamten Spielzeit. Recht ausgeglichen ging es in der ersten Halbzeit zu, in welcher die Gastgeber nach 37 Minuten durch Adrian Fahrner in Führung gingen. Der tauchte frei vor Heiko Holzbaur auf und überwand den VfB-Torwart, der sich rechtzeitig gesund zurückmeldete.

Nach Wiederanpfiff waren dann zumeist die Häfler am Drücker – und erzielten durch Nico Di Leo , der aus rund 20 Metern abzog und dessen Schuss abgefälscht wurde, den verdienten Ausgleich (53.). Und als es nahc 90 Minuten schon nach Unentschieden aussah, fiel der Ball von Eugen Strom direkt auf die Füße von Denis Nikic. Der schob zum 2:1-Endstand für den VfB über die Torlinie.