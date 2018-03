VfB-Fußballer erwarten starken Aufsteiger

In der Hinrunde der Fußball-Landesliga haben sich beide Teams die Punkte geteilt (2:2). Mehr als drei Monate ruhte nun der Ball im Häfler Zeppelinstadion. Zum ersten Heimspiel des Jahres empfängt der VfB Friedrichshafen am Samstag um 15 Uhr Aufsteiger FV Altheim.

„Schade eigentlich“, sagt VfB-Trainer Christian Wucherer, „in der Vorbereitung lief es in unserer Offensive bestens, zuletzt beim FV II aber überhaupt nicht“, sagte er rückblickend auf das 1:1 zum Auftakt der Rückrunde. Chancen hatte der VfB nach der Führung genug, um den Deckel auf die Partie draufzumachen. Statt drei Punkten war es am Ende eben nur einer„Meine Spieler hatten vor dem gegnerischen Tor mal wieder einen schwarzen Tag“, verrät Wucherer. Bitter auch, das der VfB den 1:1-Ausgleich kurz vor Schluss durch eine Einzelaktion von Jonas Klawitter hinnehmen musste. „Am Ende war der Punktgewinn für den FV II verdient“, betont Wucherer.

Torabschluss trainiert

Aufgabe des Trainerteams Christian Wucherer/Giovanni Rizzo war es also diese Woche, die Torblockade aus den Köpfen der Spieler zu bekommen. „Wir haben den Torabschluss noch mehr trainiert“, sagt Wucherer, „außerdem sind meine Jungs selbstkritisch genug. Die wissen genau, dass sie keinen guten Tag hatten.“

Im Tor des Tabellenvierten gegen den Tabellensechsten FV Altheim wird wieder Philipp Meier stehen, der Heiko Holzbaur vorerst verdrängt hat. „Heiko hatte keine gute Vorbereitung, war zwischendurch auch noch angeschlagen“, betont Wucherer, „er muss sich erst mal hinten anstellen.“ Eine neue Erfahrung für Holzbaur, der in der Hinrunde noch Stammtorhüter war. „Ich bin froh, dass wir auf dieser Position diesen Konkurrenzkampf haben. Das wird Heiko noch mehr anspornen“, ist sich Wucherer sicher.

An den FV Altheim dürfte der VfB keine guten Erinnerungen haben. Ein Spiel, das in jene Schublade gehört wie das zuletzt gezeigte beim FV II. Spielerisch war der VfB auch in diesem Spiel das bessere Team, führte 2:1, musste allerdings danach eine Rote Karte (Torwartfoul von Heiko Holzbaur) und den 2:2-Ausgleich durch einen Strafstoß noch hinnehmen. Der FV Altheim verfügt über ein starkes Mittelfeld und hat eine sehr effektive Offensive.

Das Duo Martin Schrode/Florian Geiselhart hat in dieser Saison schon 17-mal getroffen. „Wir werden also gegen Altheim nicht auf Laufkundschaft treffen“, sagt Christian Wucherer. Schwächen hat der VfB-Trainer beim Gegner in der Defensive ausgemacht, der darauf in der Winterpause allerdings reagiert hat und vom SSV Reutlingen mit Fabian Springer seine Viererkette verstärkte – auch wenn der beim Fußball-Oberligisten nur auf der Bank saß. Der Erfolgsplan von Wucherer gegen den FV Altheim lautet: „Wir müssen im Mittelfeld für Überzahl sorgen und dem Gegner unser Spiel aufzwingen.“ Am späten Samstagnachmittag nach der Partie ist auch er schlauer.