VfB Friedrichshafen will im Hangar R von Anfang an Begeisterung entfachen

Der Bundesstützpunkt Volleyball in Friedrichshafen blickt erleichtert auf die Entscheidung im Gemeinderat. „Es war eine schwierige Situation“, sagt Bundesstützpunktleiter Ralf Hoppe über die vergangenen beiden Jahre ohne festen Trainings- und Spielort. Zwangsläufig führte die fehlende Verlässlichkeit zu noch größeren Schwankungen, als sie eine junge Mannschaft wie die Volley Youngstars ohnehin schon hat. Das zeigte sich in dieser Saison, als die Nachwuchstalente nach einer „sehr guten Saisonvorbereitung“ und gutem Start in der 2. Bundesliga das Niveau nicht halten konnten. „Wir mussten dann vier Wochen durch alle möglichen Hallen tingeln und es gab einen ziemlichen Leistungseinbruch. Bis man den dann wieder aufgeholt hat, hat es eine Weile gedauert“, so Hoppe, der festhält: „Eine feste Trainingsstätte ist für einen Bundesstützpunkt elementar.“

Zwar sei das Training trotzdem hochwertig, aber es gebe weniger Umfang. „Zehn Minuten, um aufzubauen, und dann musst du früher raus. Da geht Qualität verloren“, betont Hoppe. Die Mannschaft, gespickt mit vielen Juniorennationalspielern, hat das Beste daraus gemacht und sogar bei den Umzügen mitgeholfen. „Ich bin beeindruckt“, meint Hoppe. Auch die Zweitliga-Saison haben die Volley Youngstars als Elfter vernünftig abgeschlossen. Mit besseren Bedingungen wäre aber noch mehr drin gewesen, ist sich Hoppe sicher. Nun stehen für die Nachwuchstalente noch Wettkämpfe mit den Juniorenteams und im Beachvolleyball an, und schon jetzt freuen sich alle am Bundesstützpunkt, mit dem Hangar R am Flughafen endlich einer vergleichsweise unkomplizierten Saison 2022/2023 entgegensehen zu können.