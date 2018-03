Nach der Pflicht folgt die Kür: Der VfB Friedrichshafen 2 will am letzten Spieltag der dritten Volleyballliga gegen SV Fellbach Punkte sammeln, um in der Tabelle noch den einen oder anderen Platz nach oben zu klettern. Das Heimspiel in der ZF-Arena beginnt am Samstag, 17. März, um 20 Uhr.

„Wir wollen nochmal alles geben und die Saison mit einem Sieg beenden“, sagt Mittelblocker Marc Moosherr an. Dabei spekulieren die Häfler darauf, den USC Konstanz in der inoffiziellen Bodenseewertung noch zu überholen. Wenn es für den VfB gut läuft, könnte das Team von Spielertrainer Jovan Markovic auf dem fünften Platz in die Sommerpause gehen. „Das wäre dann natürlich ein tolles Ergebnis für diese Saison“, so Moosherr. Unterschätzen sollte der VfB den Tabellenvorletzten, der von Jörg Ahmann trainiert wird, jedoch nicht.