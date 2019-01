VfB Friedrichshafen weiter im Abstiegsstrudel

Einen schwarzen Sonntag hat das Regionalligateam des VfB Friedrichshafen im Nordschwarzwald erlebt. Beim Rückrundenauftakt der Faustballer in Neuenbürg blieben die Seehasen sieglos und kehrten ohne Punkte an den Bodensee zurück.

Schon die Anreise in den Nordschwarzwald gestaltete sich problematisch. Zu sehr früher Stunde und bei widrigen Witterungsbedingungen starteten die Häfler am Sonntagmorgen die 220 Kilometer lange Anreise zum Spielort. Dort angekommen erwischte man im Auftaktspiel gegen Gastgeber TSV Dennach einen Bombenstart. Der erste Satz war ein offener Schlagabtausch, der VfB überzeugte mit vielen gelungenen Aktionen. Die entscheidenden Punkte setzten jedoch die Hausherren und sicherten sich so den ersten Durchgang. Trotzdem durfte man mit der gezeigten Leistung durchaus zufrieden sein. Anstatt darauf aufzubauen, demontierte man sich in der Folge wieder einmal selbst.

Den knappen Satzverlust noch in den Köpfen verschlief die Mannschaft den Start in den zweiten Satz komplett und versuchte es daraufhin mit der Brechstange. Was allerdings nur die Eigenfehlerquote in die Höhe trieb. Am Ende musste man eine bittere 0:3 (9:11/3:11/4:11) Niederlage gegen einen durchaus schlagbaren TSV Dennach hinnehmen.

Im zweiten Spiel ging es dann gegen den Tabellenzweiten TV Heuchlingen. Wieder kam der VfB gut aus den Startlöchern, konnte das Tempo jedoch nicht bis zum Ende durchhalten. In den beiden folgenden Sätzen spielte dann nur noch ein Team, der TV Heuchlingen. Die Seehasen resignierten zusehends und mussten schlussendlich die nächste deutliche 3:0 (7:11/1:11/4:11) Niederlage hinnehmen. Damit verbleiben die Häfler auf dem vorletzten Tabellenplatz und stehen vor dem nächsten Spieltag bereits mit dem Rücken zur Wand.

Am Sonntag in Biberach ist der VfB nun zum Siegen verdammt. Nur wenn man in den Partien gegen Stammheim, Schwieberdingen und Gastgeber TG Biberach Punkte holt, lässt sich der Klassenerhalt noch realisieren.