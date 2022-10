VfB Friedrichshafen wacht beim TSV Straßberg zu spät auf

Der VfB Friedrichshafen ist in der Fußball-Landesliga in eine sportliche Krise geschlittert. Schon zum dritten Mal hintereinander haben die Häfler den Platz als Verlierer verlassen. Nach dem 2:3 beim TSV Riedlingen und dem 1:5-Heimdebakel gegen den FV Olympia Laupheim gab es nun am vergangenen Sonntag eine 1:2 (1:2)-Pleite beim TSV Straßberg. Allmählich droht der VfB den Kontakt zu den Spitzenplätzen zu verlieren. Der Rückstand auf den Tabellenführer FC 07 Albstadt beträgt nun schon sieben Punkte.

Oliver Senkbeil vertritt den erkrankten Giovanni Rizzo

Besonders alarmierend ist die Art und Weise der erneuten Niederlage in Straßberg. Wie schon in Riedlingen präsentierte sich der VfB in den ersten 45 Minuten erschreckend schwach. „Wir sind in der ersten Halbzeit schlecht ins Spiel gekommen und haben uns da extrem schwergetan“, analysierte VfB-Co-Trainer Oliver Senkbeil, der am Sonntag den krankheitsbedingt fehlenden Chefcoach Giovanni Rizzo vertrat. Nichtsdestotrotz hatte Pascal Booch die Chance zur Führung: Ein guter Reflex von TSV-Keeper Kevin Peters verhinderte allerdings das 1:0 für Friedrichshafen. Im Gegenzug erzielte Straßberg dann den Führungstreffer. Der VfB war laut Senkbeil auf der linken Abwehrseite „nicht entschlossen genug“ und ließ deshalb eine Hereingabe zu, die Stefan Bach verwertete (20.). Das 2:0 durch Elias Göz fiel dann nach einem Fehler im Spielaufbau (38.). Senkbeil reagierte und wechselte Mulai Danfa Fati aus. „Bei ihm hat wenig funktioniert“, begründete der Co-Trainer den Tausch vor der Pause. Er brachte Erbas Emirhan – und nur drei Minuten danach fiel der Anschlusstreffer. Valerio Cifonelli vollendete einen langen Pass von Innenverteidiger Stephan Steinhauser zum 1:2 (42.).

In Hälfte zwei drängte der VfB auf den Ausgleich. Einmal hatten die Häfler sogar schon den Torschrei auf den Lippen, aber Peters parierte per Fuß überragend gegen Booch. Zudem verpassten die Gäste, die nach der Gelb-Roten Karte für Moritz Binder (wiederholtes Foulspiel) ab der 67. Minute in Überzahl waren, viele Flanken nur knapp. Da fehlte etwas das Glück, doch die Pleite hatte sich der VfB selbst zuzuschreiben. „Wir sind zu spät aufgewacht“, hielt Senkbeil enttäuscht fest.