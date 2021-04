VfB Friedrichshafen und Trainer Michael Warm beenden Zusammenarbeit

Nach zwei Spielzeiten als Cheftrainer des Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen haben sich Trainer Michael Warm und der Club auf eine Trennung verständigt. Warms Vertrag bei den Häfler Volleyballern lief zum Ende der Spielzeit 2020/2021 aus und wurde nicht verlängert.

Wir wünschen Micha und seiner Familie alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Pressemitteilung des Vereins

„Wir danken Michael Warm für die zwei Jahre und wissen, wie schwierig vor allem diese Saison für die komplette Mannschaft war“, so VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt in der Pressemitteilung des Vereins.

Wo der 53-Jährige, der mit den Häflern in diesem Jahr Vizemeister wurde, seine Karriere fortsetzen wird, steht noch nicht fest. Wer in der kommenden Saison die Geschicke als Cheftrainer des VfB leiten wird, teilt der Verein in den nächsten Tagen mit.