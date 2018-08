Ihre Hausaufgaben gemacht haben der VfB Friedrichshafen und der SV Kehlen am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga: Während die Häfler beim FV RW Weiler mit 4:0 dominierten, gewann der SVK beim Aufsteiger FC Leutkirch knapp mit 2:1.

„Das war ein souveräner Sieg“, befand VfB-Abteilungsleiter Dalibor Buspanovic nach der überzeugenden Vorstellung seiner Mannschaft, die im bayerischen Allgäu in den Minuten vor und nach der Halbzeitpause mit drei Treffern die Vorentscheidung herbeiführten. Sascha Hohmann (40.), Denis Nikic zwei Minuten später und Dominik Dieing, der kurz nach Wiederanpfiff in eine Flanke von links hereinsegelte und den Ball unglücklich in die eigenen Maschen bugsierte, brachten den Gäste vom Bodensee den beruhigenden Vorsprung. Der eingewechselte Joshua Merz (82.) stellte schlussendlich auf den 4:0-Endstand.

In Leutkirch tat sich der SV Kehlen, trotz zweier Pfostenschüsse vor der Pause, gegen den Neuling der Landesliga lange recht schwer. Der Knoten platzte erst in der 64. Minute, als der SVK vom eigenen Strafraum blitzschnell über zwei Stationen kombinierte und Benedikt Böning flach zum Führungstreffer einschoss. Als sieben Minuten später der weit aufgerückte Kehlener Innenverteidiger Andre Stetter einen von Marcel Scheuböck getretenen Eckball herrlich zum 2:0 einköpfte, sah alles wie nach einem klaren Sieg der Gäste aus - zumal sich in der Folge richtig gute Torchancen für SVK-Offensivmann Johannes Klawitter und seine Nebenleute boten. Doch sprang nichts mehr Zählbares fürs Heimteam heraus. Das 1:2 duruch Can Bozoglu in der Nachspielzeit kam für Leutkirch letztlich zu spät.

Vor dem abschließenden Spiel des zweiten Spieltags am Sonntag (15 Uhr) der U23 des FV Ravensburg zu Hause gegen den FV Biberach steht der VfB auf dem zweiten Tabellenplatz, Kehlen ist aktuell Tabellensechster.