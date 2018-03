VfB testet daheim gegen FCW

Friedrichshafen (sz) - Das Testspiel zwischen dem Fußball-Landesligisten VfB Friedrichshafen und dem Verbandsligisten FC Wangen wurde verlegt. Statt im Allgäu findet es am Samstag ab 16.30 Uhr jetzt in Friedrichshafen auf dem VfB-Kunstrasenplatz im Stadiongelände (Teuringer Straße 2) statt. Der Grund: In Wangen liegt momentan zu viel Schnee.