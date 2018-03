VfB Friedrichshafen testet am Samstag gegen Wangen

Die Vorbereitung des Fußball-Landesligisten VfB Friedrichshafen neigt sich dem Ende zu, Trainer Christian Wucherer ist mit dem Engagement seiner Mannschaft sehr zufrieden. Die Ergebnisse der Testspiele lassen Träumereien zu, doch sowohl Wucherer als Co-Trainer Giovanni Rizzo bremsen die Euphorie.

„Wir müssen realistisch bleiben. Spitzenreiter Olympia Laupheim und der Zweite Berg haben auch in der Breite mehr Qualität und sind konstanter als wir. Sollten wir aber Chancen bekommen, dann werden wir sie nutzen“, sagt Christian Wucherer. Die Vorbereitung verläuft ganz nach dem Geschmack des Trainerduos. Alle Spieler kamen nicht unvorbereitet zur ersten Einheit. „Man hat gesehen, dass sie über Weihnachten sich nicht in die Komfortzone zurückgezogene haben, sondern etwas gemacht haben“. betont Wucherer.

Nachdem das erste Testspiel gegen den SC Markdorf ausfiel, zeigten die Spieler des VfB Friedrichshafen in den Partien gegen die SpVgg F.A.L. und den SC Pfullendorf Torhunger. Gegen die F.A.L. gelang dem VfB ein 7:0-Sieg. Gegen Pfullendorf setzte sich der VfB mit 6:2 durch, wobei die erste Halbzeit (2:2) ausgeglichen war. Am Samstag gegen Dettingen folgte ein 2:0-Erfolg. Kommenden Samstag, 17. Februar, steht auf dem eigenen Kunstrasenplatz gegen den Verbandsligisten FC Wangen (Anpfiff um 16.30 Uhr) der abschließende Test vor dem Rückrundenstart an. „Dieses Spiel kommt für uns zur rechten Zeit, denn da werden wir sehen, was die bisherigen Erfolge wert sind“, meint Wucherer.

Zufrieden ist er mit dem kroatischen Neuzugang Damir Mirkovic (23 Jahre). „Er ist fit und hat sich schnell ins Mannschaftsgefüge eingeordnet. Damir ist ein guter Typ, sehr bodenständig.“ Auch Felix Kölle (kam von Salem zurück zum VfB) macht Fortschritte. Kölle hatte wochenlang Knieprobleme und stieg erst später ins Training ein. „Er ist ein Spieler, der nach vorne Löcher reißen kann. In Salem spielte er fast nur defensiv. Das muss er nun bei uns ändern“, meint Wucherer.

Die Zusammenarbeit mit seinem Co-Trainer Giovanni Rizzo bewertet er sehr positiv. „Er bringt sich sehr gut ein. Wir haben eine ähnliche Spielphilosophie. Wir ergänzen uns gut“, betont Wucherer.

In zwei Wochen startet die Rückrunde in der Fußball-Landesliga. Der VfB Friedrichshafen muss gleich beim FV Ravensburg II ran. Dann wird sich zeigen, wie gut die Mannschaft wirklich ist.