VfB Friedrichshafen steht in der Bundesliga-Zwischenrunde unter Zugzwang

VfB Friedrichshafen bietet Fanbusse zum Pokalfinale an

Unterdessen treibt der VfB Friedrichshafen die Planungen für das DVV-Pokalfinale am 6. März voran. In der SAP Arena in Mannheim treffen die Häfler Volleyballer ab 16.45 Uhr (live auf Twitch) auf den Ligakonkurrenten SVG Lüneburg und dabei setzen sie auch auf ihre Fans. Die berühmte „blaue Wand“ soll sich im Block 207 formieren und das Team aus VfB-Sicht hoffentlich zum Erfolg tragen. „In Mannheim ist die Atmosphäre ziemlich beeindruckend und in engen Situationen hilft es der Mannschaft sehr, wenn sie Unterstützung von den Rängen bekommt“, weiß VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt aus eigener Erfahrung.

Um ihnen die Anreise zum Pokalfinale zu vereinfachen, hat der deutsche Rekordpokalsieger kostenlose Fanbusse organisiert. Die Abfahrt ist um 8 Uhr am Berufsschulzentrum Friedrichshafen, zurück geht es eine Stunde nach der Siegerehrung. Zusätzlich können die Fans ein exklusives entworfenes Pokal-T-Shirt erwerben. Unterstützt werden die Häfler dabei von ihren Partnern Stadtwerk am See und der Sparkasse Bodensee. „Dass wir Unterstützung von unseren langjährigen Partnern bekommen, zeigt, wie sehr sich alle auf dieses Finale freuen“, meint Späth-Westerholt.

Karten für den Block 207 gibt es online unter einem speziellen Ticketlink(https://tickets.saparena.de/shop/127). Zu finden ist dieser auf der Homepage des Vereins (www.vfb-volleyball.de), dort bekommen Interessierte weitere Informationen und können sich zudem auch einen Platz im Bus sichern und das Pokalshirt kaufen. (sz)