VfB Friedrichshafen startet in D-Talentrunde

Für die D-Jugendfußballer des VfB Friedrichshafen beginnt an diesem Wochenende der Höhepunkt der Saison. Über den Bezirk haben sich die Häfler, wie vor zwei Jahren, für die WFV-Talentrunde qualifiziert. Auch die A- und C-Junioren des VfB sind laut Vorschau am Wochenende im Einsatz.

Für die D-Jugend geht es am Samstag (12.30 Uhr) zum VfB Stuttgart. Neben dem „großen VfB“ heißen VfL Pfullingen, SpVgg Cannstatt, SV Stuttgarter Kickers und FSV Waiblingen die Auswärtsgegner. Zu Hause empfängt man den FC Esslingen, VfL Kirchheim, SSV Reutlingen 05 und FV Ravensburg.

Am 17. Spieltag der A-Jugend Verbandsstaffel muss der VfB am Samstag im Derby beim FV Ravensburg antreten (16 Uhr). Die Gastgeber stehen auf Platz vier mit 28 Punkten. Mit 40:17 Toren haben sie in der Liga die wenigsten Gegentreffer bekommen. Die Häfler belegen Rang acht und haben acht Zähler weniger auf dem Konto. Beim letzten Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FV Olympia Laupheim das 0:0 endete zeigte die Mannschaft von Trainer Christian Regler eine ansprechende Leistung.

Die B-Fußballjugend des VfB Friedrichshfaen hat am Freitagabend den FC Wangen empfangen (Ergebnis nach Redaktionsschluss).

Am Samstag fährt die VfB C-Jugend zum SSV Ulm 46 II (Spielbeginn: 14 Uhr). In der Landesstaffeltabelle stehen die Gastgeber auf Platz fünf mit 18 Punkten. Die Häfler haben, wie der TSV Neu-Ulm, 25 Punkte und sind wegen des schlechteren Torverhältnisses Tabellendritter. Im Vorrundenspiel gewannen die Spatzen mit 1:0 VfB-Trainer Enzo Caltabiano und seine Mannschaft sind auf Revanche aus.