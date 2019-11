Von Klaus Weiss

Nach dem holprigen Start der Transporte für die drei Windkraftanlagen des Windparks Schellenberg bei Braunenweiler sind die Komponenten inzwischen fast pausenlos bei Nacht unterwegs. Zum Teil sind auch schon einige Turmelemente am Aufstellplatz zusammengebaut und werden in Kürze aufgestellt.

Seit einigen Tagen ist auf der Umgehungsstraße bei Bad Buchau sowie der Allmannsweilerstraße mitten in der Nacht schwer was los. Schwer auch im wörtlichen Sinne, denn die Teile der Windkraftanlage, die mit großem logistischem Aufwand an Kappel ...