VfB Friedrichshafen siegt klar und muss nicht glänzen

Gut 40 Stunden nach dem starken Auftritt bei den Berlin Recycling Volleys ging es am Freitagnachmittag für die Volleyballer des VfB Friedrichshafen schon weiter. Wieder in der Hauptstadt. Aber mit anderen Vorzeichen. Gegen den VCO Berlin, die Nachwuchsmannschaft der Bundesliga, wurde vom VfB nichts anderes als ein 3:0-Sieg erwartet. Den gab es auch, aber Friedrichshafen machte einige Fehler und geriet sogar in Gefahr, den dritten Satz zu verlieren.

Es gibt für einen Profisportler leichtere Aufgabe, als kurz nach einem Topspiel solch eine Pflichtaufgabe anzugehen wie Friedrichshafen am Freitag. Die Jugendnationalmannschaft des VC Olympia Berlin, bestehend aus 19- und 20-jährigen Spielern, hat im bisherigen Saisonverlauf der Bundesliga erst fünf Sätze gewonnen und nur einen Punkt geholt. Natürlich war es für Friedrichshafen da schwer, die Konzentration auf oberstem Level zu halten. Speziell nach dem ganz starken Auftritt am Mittwoch beim 3:1-Sieg beim großen nationalen Rivalen Berlin Recycling Volleys. „Wir haben die Aufgabe aber sehr ernst genommen“, sagte Thomas Ranner. Der eigentliche Co-Trainer hatte am Freitag die Verantwortung, weil Michael Warm wegen der bevorstehenden Geburt seiner Zwillinge am Mittwoch nach Friedrichshafen zurückgefahren war. „In der Vorbereitung kam keiner auf die Idee, die beiden Tage in Berlin als Urlaub anzusehen“, meinte Ranner.

Er schickte wie erwartet Lukas Maase als Diagonalangreifer aufs Feld – Linus Weber bekam eine Pause. Etwas überraschend standen zu Beginn aber auch Libero Markus Steuerwald und Außenangreifer Nicolas Maréchal auf dem Feld. „Führungsspieler müssen auch in solchen Spielen führen“, erklärte Ranner. „Steuerwald und Maréchal sind zwei, die gleich die Richtung vorgeben und so den anderen helfen.“ Ab Mitte des ersten Satzes bekam Steuerwald seine Pause, für ihn übernahm Avery Aylsworth. „Auch er hat es stark gemacht, es ging nahtlos weiter“, lobte Ranner. Maréchal machte Mitte des zweiten Satzes Platz für Ben-Simon Bonin.

Der 18-jährige Außenangreifer des VfB sah im ersten Satz, wie seine ehemaligen Mitspieler der Volley Youngstars gut mithielten. Der starke Erik Röhrs brachte den VCO mit 3:2 in Führung, zur ersten technischen Auszeit führte Friedrichshafen nur mit 8:7. Maase, der spätere MVP Rares Balean und David Fiel Rodriguez sorgten anschließend für die 16:12-Führung. Im Block und im Aufschlag war Friedrichshafen zwar bei Weitem nicht so stark wie am Mittwoch, es reichte aber zum 25:21.

Im zweiten Durchgang hielten die jungen Berliner zunächst wieder gut mit. Wieder stand es zur ersten technischen Auszeit 8:7 für den Tabellenführer. Doch dann häuften sich beim VCO die Fehler. Über 10:7 und 13:9 baute der VfB seinen Vorsprung auf 23:13 aus. Berlin kam noch ein bisschen ran, musste sich aber mit 17:25 geschlagen geben. Friedrichshafen hatte alles unter Kontrolle – zunächst auch im dritten Durchgang. Doch dann spielte sich der VCO in einen kleinen Rausch. Erik Röhrs legte eine Aufschlagserie hin, im Block klappte beim Tabellenletzten viel mehr, die Annahme passte. „Da waren Bälle dabei, bei denen man auch mal klatschen darf“, lobte Ranner den Gegner. „Und natürlich war es für meine Spieler auch schwer, die Spannung hochzuhalten.“

Eine starke Mannschaft zeichnet sich dadurch aus, sich selbst aus kleinen Tiefs befreien zu können. Und das schaffte der VfB, der nach 12:16-Rückstand wieder zulegte und den dritten Satz noch mit 25:23 gewann. Anschließend ging es im Bus direkt zurück nach Hause. Der VfB hatte sein Ziel erreicht: Sieg im Topspiel und Sieg bei der Pflichtaufgabe.