VfB Friedrichshafen rettet in Unterzahl einen Punkt

Die Erfolgsserie des VfB Friedrichshafen hat weiter Bestand. Im Auswärtsspiel bei der TSG Balingen II erreichten die Häfler Fußballer am Mittwochabend ein 1:1 (1:0)-Unentschieden und sind damit in der Fußball-Landesliga nun seit acht Spielen ungeschlagen.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit köpfte Sascha Hohmann eine Flanke von Sebir Elezi zum 1:1 ins Tor. Für ihn persönlich war es der zwölfte Saisontreffer: Er steht nun gemeinsam mit Denis Mazrekaj an der Spitze der Torjägerliste in der Landesliga.

Darum sah Heiko Holzbaur die Rote Karte

Mit seinem Tor belohnte er Friedrichshafen für die gezeigte Moral. Die Häfler verdauten zwei Nackenschläge. In der 37. Minute brachte Viktor Farkas die von Ex-Profi Denis Epstein trainierte Regionalliga-Reserve in Führung. Unmittelbar nach der Halbzeit sah VfB-Keeper Heiko Holzbaur wegen Handspiels außerhalb des Sechzehners die Rote Karte (48.). Ihn ersetzte Vinicius Tacelli, für ihn musste Pascal Booch weichen.

„Das war eine ganz große Leistung der Mannschaft, die nach dem Platzverweis weiter nach vorne gespielt hat. Du musst erst einmal zu zehnt einen Punkt holen und in Balingen bestehen. Das war ein richtig schwerer Gegner: sehr laufstark und mit sehr viel Speed“, lobte VfB-Trainer Giovanni Rizzo seine Spieler. Er bedankte sich zudem bei den Zweitmannschaftsspielern Denis Nikic und Alessio Genua, die den Kader auffüllten, nachdem unter anderem Patrick Berlet kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen ist.