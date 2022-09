VfB Friedrichshafen reist ungeschlagen nach Riedlingen

Nur ein Team in der Fußball-Landesliga ist noch ohne eine einzige Niederlage: der VfB Friedrichshafen. Die Mannschaft von Trainer Giovanni Rizzo hat fünf der bisherigen sieben Ligaspiele gewonnen und zweimal die Punkte geteilt. Daran soll sich auch nichts ändern. Der VfB möchte auch nach dem nächsten Gastspiel beim TSV Riedlingen (Samstag, 15.30 Uhr) weiter ungeschlagen sein.

Bestenfalls sollen dabei natürlich drei Zähler herausspringen. Die Häfler bauen auf ihre Stabilität. „Wir haben eine brutale Abwehr“, meint VfB-Fußballer Pascal Booch. Zudem hofft Friedrichshafen, die individuellen Qualitäten ihrer Offensivspieler wieder öfter als zuletzt im Heimspiel gegen Weiler (1:1) zu sehen. Danach haderte Rizzo, zu viele Bälle vertändelt zu haben und war zudem mit der Chancenverwertung nicht einverstanden. Insbesondere Flügelspieler Mulai Danfa Fati erwischte keinen guten Tag, er ließ auch die größte Chance zum 2:1 ungenutzt. Das zweite Remis der Saison hatte den Verlust der Tabellenführung zur Folge: Der FC 07 Albstadt überholte den VfB mit einem 2:0-Erfolg beim SV Dotternhausen.

„Neues Gefühl“ für die Häfler Fußballer

Das hat die Stimmung beim VfB aber nicht getrübt. Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga sind die Häfler froh, so erfolgreich in die neue Runde gestartet zu sein. Das bedeutet für das Team ein „neues Gefühl“, wie Booch bekräftigt. Selbstbewusst und favorisiert geht es für den Tabellenzweiten zum TSV Riedlingen, der als Neunter den Anschluss an die oberen Plätze nicht verlieren möchte.