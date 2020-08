VfB Friedrichshafen quält sich zum Derbysieg im Pokal

Tödliche Verletzungen erlitt eine Mitfahrerin bei einem Verkehrsunfall zwischen Langenau und Leipheim. Gegen halb sieben Uhr abends waren drei Personen in einem Opel von Langenau in Richtung des Leipheimer Stadtteils Riedheim unterwegs. In einer sich verengenden Linkskurve geriet der Pkw aus noch unbekannter Ursache nach rechts auf das Bankett und streifte einen Baum.

Dadurch geriet das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich mehrfach, um schließlich kopfüber auf einem Acker liegen zu bleiben.