VfB Friedrichshafen muss sich noch gedulden

In heimischer Halle hat die Regionalliga-Mannschaft des VfB Friedrichshafen am letzten Saisonspieltag um den Klassenerhalt gekämpft. Am Ende haben die Faustballer dieses Ziel fast erreicht.

Eine hohe Zahl an Eigenfehlern verschaffte den Gästen aus Vaihingen/Enz zunächst eine hohe Führung, die sie im ersten Satz ohne Mühe zu Ende verwalteten (5:11). In Durchgang zwei konnte David Ressel die überragende Abwehr der Vaihinger immer wieder überwinden, die Abwehrreihe aus Schmidt, Pieper und Ressel stand sicher. Als Vaihingen ins Hintertreffen geriet, wechselten sie wie so oft den zweifachen und amtierenden Weltmeister Michael Marx ein, um das Drittligaspiel zu ihren Gunsten zu drehen. Obwohl Marx dem VfB alles abverlangte, holten die Häfler diesen Satz mit 11:8. Jetzt brannte die Luft in der Bodenseesporthalle: Der VfB dominierte den nächsten Satz bis zu einer Führung von 7:2.

Dann kippte das Spiel erneut. Stockfehler ausgerechnet durch Müller und Pieper, instabiles Zuspiel und nachlassender Druck durch Ressel und der Vorsprung schmolz. Plötzlich stand es 9:9. Die junge Gastmannschaft präsentierte sich abgebrüht und drehte diesen Satz noch zu einem 9:11. Diese Machtdemonstration saß. Mit 5:11 verlor der VfB in Satz vier eine hochklassige, nervenzerreißende Partie.

Team kommt ins Rollen

Nun mussten die Männer in Rot gegen Gärtringen punkten. Den ersten Satz gaben sie mit 9:11 ab. Dann kam das Team ins Rollen und holte Satz zwei mit 11:8. Noch ein Satzsieg war nötig, um die Verfolger mathematisch chancenlos zu machen. Gärtringen wechselte die Angriffsreihe aus, ein packender Kampf entstand. Keine Mannschaft konnte sich absetzen. In der brennendsten Phase gelang Müller ein Joker-Punkt, der die Gäste baff machte, der VfB holte mit 11:9 endlich den nötigen Punkt. In Satz vier flogen weiterhin die Fetzen, der VfB gewinnt mit viel Leidenschaft erneut die Oberhand – und holt mit 11:8 sogar den Sieg.

In der Abschlusstabelle reihen sich die Aufsteiger nun so ein, wie die Verbandsligatabelle vergangenes Jahr auch aussah.

Je nachdem, wie die Mannschaften der 2. Bundesliga süd sich bei den kommenden Aufstiegsspielen anstellen, hat der VfB nun gute Karten, auch in der nächsten Hallensaison wieder in der höchsten Klasse des Landes anzutreten.

Es spielten: David Ressel, Tobias Paul, Fabian Schmidt, Michael Pieper, Mario Müller