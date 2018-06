VfB Friedrichshafen muss im Mittelblock nachrüsten

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen sind in alle Winde verstreut. Das ist normal, wenn die Saison beendet ist. Da die Verantwortlichen des VfB bereits am Sonntagabend mit den Fans gefeiert haben, gibt es auch kein Extrafest. Das heißt, es ist Zeit, Bilanz zu ziehen und die Saison zu bewerten. Erstmals seit VfB-Cheftrainer Stelian Moculescu in Friedrichshafen unter Vertrag steht, blieb das Team ohne Titel. Der Grund: Berlin spielte eine konstant gute Saison, und die Mannschaft des VfB Friedrichshafen wurde erst relativ spät eine starke Einheit. So ist Platz zwei in der Meisterschaft und die damit verbundene Teilnahme an der Champions League als Erfolg zu werten. Hier die Spieler in der Einzelkritik.

Jose Rivera: Der 35-jährige Außenangreifer aus Puerto Rico spielte ein durchwachsene Saison. Er war stabil in der Annahme und auch im Aufschlag. Im Angriff hatte er seine Probleme und wurde von den gegnerischen Teams öfters geblockt, als ihm lieb war. In den Play-offs steigerte er sich, aber um ganz oben mitzuspielen, benötigt der VfB einen Außenangreifer mit mehr Durchschlagskraft – bleibt zu 10 Prozent.

Peter Trolle Bonnesen: Der 20-jährige Universalspieler aus Dänemark ist in Friedrichshafen, um zu lernen. Er ist ein Rohdiamant, den die beiden Trainer Ulf Quell und Stelian Moculescu noch formen werden. In der kommenden Saison wird sich zeigen, wie er sich entwickelt und ob er für höhere Aufgaben berufen wird – bleibt (hat noch Vertrag).

Thilo Späth: Er kann aufgrund seines Berufes bei der Sparkasse Bodensee nicht so oft trainieren wie die Profis, ist aber ein zuverlässiger Spieler. Um die Annahme zu stabilisieren, wird der 25-jährige Libero immer wieder von Stelian Moculescu eingewechselt. Thilo Späth macht seine Sache gut – bleibt beim VfB zu 50 Prozent.

Nikola Rosic: Der Libero der serbischen Nationalmannschaft hat, wie das Team, eine durchwachsene Saison hinter sich. In den Play-offs hat Nikola Rosic sich gesteigert und ist in manchen Spielen über sich hinausgewachsen. Er ist für den VfB in der Annahme und Feldabwehr enorm wichtig – bleibt (hat noch Vertrag).

Matthew Denmark: Die Fans werden seine Freundlichkeit und seine gute Laune vermissen. Der 32-jährige Mittelblocker aus Amerika wird wohl mit dem Volleyballsport aufhören. Nach zweieinhalb Jahren beim VfB Friedrichshafen nimmt er seinen Abschied – bleibt zu 5 Prozent.

Thomas Zass: Vielleicht hat er sich selbst zu viel Druck gemacht. Der sprunggewaltige Österreicher hat beim VfB selten sein Potenzial ausgeschöpft. Zuletzt kam er nur für den Aufschlag rein. Er hat in Friedrichshafen viel gelernt, aber Zass sucht sicherlich einen neuen Verein, bei dem er regelmäßiger spielen kann – bleibt beim VfB zu 5 Prozent

Max Günthör: Beim dritten Finalspiel in Berlin machte er zwölf Blockpunkte und war auch sonst einer der Leistungsträger. Er stellte seinen Aufschlag um. Statt „weich“ serviert er nun hart und hat damit eine neue Option. Max Günthör hat beim VfB einen Sprung nach vorne gemacht. Er war noch nie so gut – bleibt (hat noch Vertrag).

Nikola Jovovic: Der 21-jährige Zuspieler zählt zu den besten seiner Zunft. Sein Trainer Stelian Moculescu hält sehr viel von ihm und deshalb war er in den Play-offs immer erste Wahl. Er wird in der in der kommenden Saison sein ganzes Potenzial ausschöpfen und den Unterschied machen – bleibt (hat noch Vertrag).

Juraj Zatko: Der „Professor“ wird den VfB wohl verlassen, weil auch er mehr Spielzeiten will. Er hat beim VfB viel gelernt und jetzt ist es an der Zeit, sein Können woanders unter Beweis zu stellen. Er war bereits hinter Lukas Tichacek die Nummer zwei beim VfB und auch an Jovovic kommt er nicht vorbei. Er wird seine Zelte in Friedrichshafen abbrechen – bleibt zu 5 Prozent.

Sebastian Krause: Er kam erst im Dezember zum VfB und zeigte, dass er Talent hat. Der 23-jährige Außenangreifer kann sich beim VfB noch verbessern und in der neuen Saison zu einer wichtigen Stütze werden – bleibt (hat noch Vertrag).

Joao José: Der 36-jährige Portugiese war jahrelang einer der besten Mittelblocker Europas. Der Kapitän stand immer lange in der Luft, um dann den Ball gezielt zu versenken. Mittlerweile haben ihn die Gegner so studiert, dass er im Angriff nicht mehr so wirkungsvoll ist. Sein Vertrag läuft nach neun Jahren aus und der VfB wird wohl mit ihm nicht verlängern. Er ist sich aber auch nicht sicher, ob er als Profi weitermachen will – bleibt beim VfB zu 5 Prozent.

Ventzislav Simeonov: Der Diagonalangreifer mit dem harten Aufschlag ist beim VfB nicht mehr wegzudenken. Er hat lange gebraucht, um körperlich so fit zu werden, dass er seine Schläge wirkungsvoll einsetzen kann. „Mir gefällt es in Friedrichshafen. Ich würde gerne noch ein Jahr verlängern“, hat er gegenüber der SZ gesagt. Nun liegt es am VfB, sich hier zu entscheiden. Die SZ sagt: Trotz seiner 36 Jahre muss der Vorzeigeprofi bleiben – bleibt zu 50 Prozent.

Victor Batista: Der Außenangreifer aus der domenikanischen Republik konnte selten zeigen, was er kann. Er verletzte sich früh (Kreuzbandriss) und war zum Zuschauen verdammt. Der VfB wird hier sicherlich nach einer Alternative Ausschau halten – bleibt zu 5 Prozent.

Yannick Harms: Das Eigengewächs hat viel Potenzial, aber Harms muss noch lernen. Immer wenn er reinkam, machte er gute Sachen, setzte sich aber zu sehr unter Druck. Die Lockerheit wird der 19-Jährige im Training noch lernen – bleibt (hat noch Vertrag).

Idi: Der Publikumsliebling war entweder das „enfant terrible“ oder das Bauernopfer. Tatsache war, ohne ihn klappte es beim VfB besser. Die Mannschaft spielte wie befreit auf und wurde am Ende Zweiter – der VfB löste den Vertrag auf

Valentin Bratoev: Die VfB-Fans hoffen, dass sich beide Parteien einig sind und die Volleyballer vom Bodensee den bulgarischen Nationalspieler in Friedrichshafen halten können. Der 25-jährige Außenangreifer ist ein Topspieler, der den Unterschied ausmacht. Bleibt er beim VfB Friedrichshafen, dann wird die Mannschaft nächste Saison noch stärker. Geht er, weil er andere, bessere Angebote hat, dann muss der VfB einen ähnlichen Spieler verpflichten, um mit Berlin Schritt zu halten, denn Berlins Manager Kaweh Niroomand hat in einem Interview verkündet, dass das Team zusammenbleibt und er noch eine Granate holt – bleibt zu 50 Prozent.