VfB Friedrichshafen muss ersten Punktverlust hinnehmen

Die Landesliga-Fußballer des VfB Friedrichshafen haben ihren dritten Saisonsieg verpasst. Nach zwei Siegen zum Saisonstart gab es für die Häfler am Mittwochabend nur ein 0:0 (0:0)-Unentschieden beim TSV Nusplingen. „Das Ergebnis ist zu wenig“, analysierte VfB-Coach Giovanni Rizzo.

Er vertraute der selben Elf wie beim 3:1-Heimsieg gegen die TSG Balingen II. Auf der Bank war Friedrichshafen zudem wieder etwas breiter aufgestellt: Zum Kader gesellten sich Urlaubsrückkehrer Jura Cipric sowie Marcin Musso. Erfreulicherweise hat auch Erbas Emirhan seine Verletzung auskuriert und stand ebenso wie die zuletzt sehr auffälligen Einwechselspieler Valerio Cifonelli und Bernd Roth als Ersatz parat.

Trainer bemängelt das Tempo

Valerio Cifonelli kam schon in der Halbzeit für seinen Bruder Salvatore Cifonelli in die Partie und hätte in der 67. Minute zum Matchwinner werden können. Aber seinen Kopfball aus kurzer Distanz setzte er über das Tor. Die größte Möglichkeit im gesamten Spiel vergab laut Rizzo nur etwa drei Minuten danach Marcel Scheuböck. Generell erspielte sich der VfB ein Chancenplus, Sebir Elezi, Patrick Berlet und Mulai Danfa Fati hatten weitere Gelegenheiten. Doch Nusplingens Keeper Kevin Schmieder hielt seinen Kasten sauber. Sicherlich waren das genug Aktionen, um zu gewinnen. Rizzo hätte sich gegen defensive und aufopferungsvoll kämpfende Gastgeber allerdings ein wesentlich zwingenderes Offensivspiel seines Teams gewünscht. „Wir haben zwei Punkte hergegeben, das war kein gutes Spiel. Es hat das Tempo gefehlt, da bringen uns 80, 90 Prozent Ballbesitz nichts“, so Rizzo. Immerhin stand die Defensive der Häfler. VfB-Keeper Heiko Holzbaur verlebte „einen sehr ruhigen Tag“, wie Rizzo festhielt. Bis auf Freistoßflanke von Kevin Schmieder, die auf der Latte landete (86.), hatte Nusplingen offensiv nichts zu bieten.