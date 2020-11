VfB Friedrichshafen möchte Woche vergolden

Es sind gerade sehr erfolgreiche Tage, die die Häfler Volleyballer erleben. Zuerst unterstrich der VfB Friedrichshafen mit einem 3:0-Sieg bei der Heimspielpremiere gegen die Berlin Recycling Volleys am vergangenen Samstag die Meisterschaftsambitionen in der Bundesliga. Und am Mittwoch machte der VfB mit einem 3:0 in Lüneburg klar, dass die Mannschaft auch den DVV-Pokal für sich beanspruchen will. Eine bislang tolle Woche, die sie nun am Samstag vergolden wollen. Mit einem Sieg bei den Helios Grizzlys Giesen (Samstag um 18.30 Uhr, live bei sporttotal.tv)will sich der aktuelle Tabellendritte den vierten Ligasieg in Serie einfahren und dadurch weiter Platz eins angreifen.

Damit das etwas wird, schuften die Friedrichshafener hart. Das verrät ein Besuch auf dem Facebook-Kanal des VfB. Dort sind VfB-Spieler zu sehen, die Gewichte stemmen: unter anderem Außenangreifer Nicolas Maréchal, der zum Stammpersonal gehört und auch am Samstag wieder eine wichtige Rolle spielen wird. VfB-Coach Michael Warm kündigte in der Pressemitteilung seines Clubs nämlich an, in Giesen keine Experimente durchführen zu wollen. „Wir müssen vorsichtig sein. Ein Ausruhen gibt es im Moment nicht.“