VfB Friedrichshafen: Mit vollem Tank nach Balingen

Die TSG Balingen II und der VfB Friedrichshafen verabschieden sich etwas früher als ihre Landesliga-Konkurrenten in die Winterpause. Das Duell am 19. Spieltag wurde auf den Mittwoch vorgezogen. Anpfiff auf dem Kunstrasen an der Tübinger Straße 71 ist um 18.30 Uhr.

Friedrichshafens Fußballer werden alles dafür tun, um auf Platz zwei zu überwintern. Nach einem kräftezehrenden Jahr 2022 mit 40 Pflichtspielen fahren die Häfler laut Trainer Giovanni Rizzo „mit vollem Tank“ zum Jahresabschluss nach Balingen. Und mit viel Lust: Der VfB ist seit acht Partien ungeschlagen und zeigte beim 6:1 gegen den SV Oberzell sehr ansehnlichen Offensivfußball. „Wir haben das gemacht, was wir gefordert haben und einfachen Fußball gespielt“, meint Rizzo. Das Selbstbewusstsein ist groß, aber auch der Respekt vor der sechstplatzierten Regionalliga-Reserve ist da. „Balingen ist in guter Form und hat eine richtig gute, spielstarke Mannschaft. Wir müssen hellwach sein auf dem engen Kunstrasen“, meint Rizzo.

Pierre Hodapp meldet sich zurück

Der VfB-Trainer kann nun wieder auf Pierre Hodapp zurückgreifen, er kam gegen Oberzell nach langer Verletzungspause zu seinem Comeback. „Die 30 Minuten haben ihm gut getan“, ist Rizzo überzeugt. Fehlen dürfte Erbas Emirhan, der nach acht Minuten wegen einer Oberschenkelverletzung rausmusste.