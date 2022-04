VfB Friedrichshafen gelingt großer Schritt Richtung Finale

Im zweiten Halbfinale haben die United Volleys Frankfurt ausgeglichen. Zu Hause in der Ballsporthalle siegten die Hessen gegen den Meisterschaftsfavoriten Berlin Recycling Volleys mit 3:2 (25:22, 25:22, 26:28, 14:25, 15:9). Das dritte Duell zwischen den beiden Teams steigt am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Max-Schmeling-Halle in Berlin.