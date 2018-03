VfB Friedrichshafen macht 25. Sieg in Serie perfekt

Standesgemäß hat VfB Friedrichshafen als Spitzenreiter in der Volleyball-Bundesliga sein Heimspiel am Samstagabend gegen die Bergischen Volleys mit 3:0 (25:17, 25:21, 25:21) gewonnen. Auch ohne ihren Coach Vital Heynen hielt die Häfler Mannschaft den Tabellenletzten vor 1150 Zuschauern in der ZF-Arena in Schach – wenngleich sich das gegnerische Team nach Kräften wehrte. „Wir sind mehr gefordert worden, als wir vorher gedacht haben“, sagte Tomas Kocian nach dem 25. Sieg im 25. Saisonspiel, darunter 15 Erfolge im deutschen Volleyball-Oberhaus.

Schon bis zur 8:7-Führung des VfB zur ersten technischen Auszeit gestalteten die Gäste aus Nordrhein-Westfalen Satz eins ausgeglichen. Keine Mannschaft konnte sich absetzen. Die Häfler starteten mit Zuspieler Kocian, Libero Markus Steuerwald, Diagonalangreifer Bartlomej Boladz, David Sossenheimer und Athanasios Protopsaltis (beide über Außen) sowie den Mittelblockern Philipp Collin und Jakob Günthör.

Nach der regelwidrigen Netzberührung von Iurgen Hummes Specht zum 11:9 für den VfB kam Boladz zum Aufschlag und sollte diesen erst nach dem erfolgreichen Rückraumangriff von Protopsaltis zum 20:9. Komfortabel schließlich der 24:14-Vorsprung, bevor Mart van Werkhoven Sossenheimer in der Annahme beide Male überlistete und dabei zwei lupenreine Asse setzte. Doch Collin versenkte machte schließlich Schluss mit lustig und versenkte den Ball zum 25:17 und damit Satzgewinn eins des Abends perfekt machte.

Wer dachte, der Tabellenletzte gäbe sich vorzeitig auf, sah sich enttäuscht. Zwar zogen die Hausherren über 5:2 auf 8:4 und 9:6 davon, danach schloss die Gästemannschaft jedoch auf (11:11) und blieb dran (16:16, 18:19) und überzeugte beim packenden Kopf-an-Kopf-Rennen vor allem in der Feldabwehr. In der Schlussphase war es Sossenheimer, der mit drei Punkten in Folge auf 24:20 stellte. Günthör verwertete per Block den zweiten Satzball zum 25:21.

Doch steckte der Tabellenletzte in der Folge auch den zweiten Satzverlust des Abends weg und hielt dagegen. Ein Ass von Hummes Specht – fertig war das 8:6 für die Bergischen Volleys. Kocian hatte etwas dagegen, servierte eine Netzroller-Aufschlag zum 8:8-Gleichstand, Collin per Aufsteiger das 9:8 und somit die erstmalige Führung im dritten Durchgang. Riesenjubel dann nach der Rettungstat von Protopsaltis, der den Linienrichter zum Ausweichen zwang und den Ball zurück ins Feld des Gegners beförderte. Samuel Boehms Angriff blieb im Häfler Block zum 16:13 für den VfB hängen. Der hatte beim 24:20 den ersten Matchball, Ossi Rumpunen Aufschlag landete wenig später im Aus zum 25:21 und damit 3:0-Sieg des weiterhin ungeschlagenen Tabellenführers.

Durch die zeitgleiche Dreisatzniederlage der BR Volleys gegen SVG Lüneburg hat der VfB Friedrichshafen jetzt 14 Punkte Vorsprung auf den amtierenden Deutschen Meister aus Berlin.