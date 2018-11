VfB Friedrichshafen kommt öfter ins Fernsehen: Eurosport überträgt Volleyball-Champions-League

Fans des VfB Friedrichshafen können nun auch die Champions-League-Spiele ihrer Lieblingsmannschaft am TV anschauen – und nicht nur live in der Halle oder per Internetstream bei „laola1.tv“.

Pünktlich zum Start der Champions-League-Saison hat die die Volleyball Champions League, wie TV-Sender Eurosport mitteilt, eine neue Heimat: Eurosport überträgt auf seinen TV-Sendern Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Eurosport Player, dem kostenpflichtigen Streaming Angebot von Eurosport, zahlreiche Spiele live oder im Relive.

VfB Friedrichshafen gegen Ach Volley Ljubljana ab 23.05 im Relive

Eurosport wird auf seinen Sendern an jedem Champions-League-Spieltag der Männer – vom Gruppenauftakt bis zum Finale – mindestens eine Partie übertragen und auch ausgewählte Partien der Frauen Champions League während der Saison zeigen, einschließlich des Endspiels.

Zum Auftakt zeigt Eurosport diesen Mittwoch, 21.11., gleich das Heimspiel des VfB Friedrichshafen gegen Ach Volley Ljubljana. Allerdings nicht live, sondern zeitversetzt ab 23.05 Uhr im Relive im Free-TV bei Eurosport 1.