VfB Friedrichshafen ist gewarnt vor den „Lünehünen“

Nach der überraschenden Niederlage am Mittwochabend bei den Heitec Volleys Eltmann sind die Volleyballer des VfB Friedrichshafen auf eine schnelle Wiedergutmachung aus. Im Heimspiel am Samstagabend, 19.30 Uhr, in der ZF Arena gegen die SVG Lüneburg soll unbedingt ein Sieg her, um den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga zu verteidigen vor heimischem Publikum zu verteidigen.

„Wir müssen den Schalter insofern umlegen, dass wir noch klarer die Konsequenz und Zuverlässigkeit in den Fokus stellen“, sagt VfB-Cheftrainer Michael Warm nach der bittere Niederlage in Eltmann.

Gegen Lüneburg muss er wie schon in den ersten beiden Spielen im neuen Jahr auf Martti Juhkami verzichten. Der estnische Außenangreifer sei aber auf dem Weg der Besserung, die medizinische Betreuung laufe sehr gut, so Warm. „Wir sehen von Tag zu Tag seine Fortschritte, aber ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Ihn zu kompensieren, ist natürlich nicht ganz einfach.“ Jakob Günthör steht zwar wieder im Kader, muss aber erst langsam an den Spielbetrieb herangeführt werden.

Mit fünf neuen Spielern im Kader hat Lüneburg einen größeren Umbruch im Sommer hinter sich. Diesen meisterte das Team von Stefan Hübner aber gut. Mit einer erfolgreichen Hinrunde und aktuell Platz vier in der Tabelle – fünf Punkte hinter dem VfB – ist die Ausgangslage für die Play-offs nicht schlecht. Michael Warm kennt das Spiel der „Lünehünen“ gut: „Sie spielen einen besonders fehlerarmen Volleyball. Gegen uns können sie locker aufspielen, denn sie haben hier keine Pflichtpunkte zu holen.“

Anders der VfB, der unbedingt gewinnen möchte. „Warnen muss uns keiner vor ihnen, wir kennen ihre Qualitäten und werden darauf vorbereitet sein“, sagt Warm.