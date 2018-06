VfB Friedrichshafen in der Champions League weiter

Am Ende der nächsten Gala des VfB Friedrichshafen tanzte nur einer Sirtaki in der ZF-Arena: Athanasios Protopsaltis nämlich, der griechische Außenangreifer in Diensten der Volleyballmannschaft vom Bodensee. Auch dank einer erneut starken Leistung des Angreifers hat der VfB auch mit dem griechischen Meister PAOK Saloniki in der Champions League am Mittwoch Abend kurzen Prozess gemacht. 3:0 (25:23, 25:17, 25:18) gewann der VfB, feierte somit seinen 23. Sieg im 23. Saisonspiel und knackte schon im vierten Gruppenspiel die Qualifikation zur K.o.-Runde der Champions League.

„Jetzt muss unser Ziel sein, die Gruppe auch als Erster abzuschließen“, sagte Trainer Vital Heynen. Und Protopsaltis, mit 14 Punkten erfolgreichster Angreifer, meinte: „Wir können noch besser spielen, wir werden noch besser.“ Für die Konkurrenz sollte dies Warnung genug sein. Schon jetzt gehöre der „VfB in dieser Verfassung zu den besten acht Mannschaften Europas“, sagte Alexander Shafranovic, israelischer Außenangreifer von PAOK.

Nur vor dem ersten Aufschlag war die ZF-Arena in griechischer Hand. Rund 100 der 2290 anwesenden Zuschauer hielten es mit PAOK. Und wie es die griechische oder auch türkische Fankultur so vorsieht, jubeln die Anhänger eines Vereins allen Mannschaften ihres Clubs gleichermaßen zu. Sei es jetzt Fußball, Basketball oder eben Volleyball – man feiert die Farben, man feuert die Spieler an – in ohrenbetäubender Lautstärke und vorzugsweise oberkörperfrei.

Hexenkessel ZF-Arena

Dass es kein Auswärtsspiel in eigener Halle wurde, lag aber auch an den Fans vom Bodensee, die bei jedem Punktgewinn ihrer Mannschaft alles schlugen, was ihre Trommeln und Klatschpappen hergaben – und natürlich noch mehr an den Spielern von Trainer Vital Heynen, die Mitte des ersten Satzes begannen, fleißig Punkte zu sammeln.

Den besseren Start hatten nämlich die Griechen aufs Parkett gelegt. Die schienen den VfB mit den eigenen Waffen schlagen zu wollen, spielten abwartend, geduldig, suchten nicht sofort den Punkt. Die Häfler schienen zunächst etwas irritiert, normalerweise haben sie es, auf diesem Niveau zumal, vorwiegend mit Mannschaften zu tun, die Power-Volleyball betreiben und gnadenlos und sofort den Abschluss suchen.

Trotz einiger Fehler überlegene Leistung

Auch beim Hinspiel war der VfB schlecht ins Spiel gekommen, da hatte die Findungsphase zwei Sätze gedauert, ehe man am Ende doch noch 3:2 gewann. Gestern dagegen: Schnell 1:5 zurück. Auszeit Heynen. Dann: 2:5, 3:5, 4:5. 7:7. Dann: Aufschlag von Kapitän und Zuspieler Simon Tischer, Annahme PAOK, Schmetterball ins Aus. 9:8 für Friedrichshafen. Da war die Führung, die bis zum Ende des Satzes nicht mehr wechseln sollte. Dennoch war es alles andere als ein sehr guter Satz des VfB, der weiter unkonzentriert wirkte. Diesen ersten Satz gewann der VfB vor allem in der Annahme: Libero Markus Steuerwald und Protopsaltis, beide seit Wochen in Top-Form, glänzten auch gegen PAOK in der Defensive. Weil der VfB jetzt auch im Angriff zuverlässiger punktete, stand es am Ende 25:23. „Wenn du gegen den griechischen Meister, trotz der Fehler, die wir gemacht haben, 3:0 gewinnst, dann geht da noch was“, sagte Kapitän Simon Tischer. „Wir können deutlich besser spielen.“

Auch im zweiten Satz lagen die Griechen zwischenzeitlich vorne, wieder vor allem dank Friedrichshafener Unzulänglichkeiten. Doch auch da berappelte sich die Heimmannschaft schnell, übernahm die Führung und gab sie nicht mehr her. Waren es im ersten Durchgang vor allem die Annahmen gewesen, die den Unterschied machten, waren es jetzt die Punkte des polnischen Diagonalangreifers Bartlomiej Boladz, der allein sieben Zähler verbuchte. Zudem begannen nun die PAOK-Akteure unkonzentriert zu spielen. Der 23. Sieg im 23. Spiel für den VfB schien nach dem 25:17 am Ende des zweiten Satzes nur noch Formsache.

Und so kam es: Als Protopsaltis im Schlusssatz seine – optimistisch gemessenen – 185 Zentimeter Lebendgröße in die Höhe schraubte und mit einem Schmetterball den Punkt zum 17:13 machte, riss Heynen die Arme hoch, als ob die Partie schon gewonnen war. Bis dahin dauerte es freilich noch ein paar Minuten – und das war auch gut so. Denn das gab Protopsaltis noch ein wenig Zeit, weiter an seiner ganz persönlichen Heldensage dieses Abends weiterzuschreiben. Bis zum Schluss sammelte er auf jede erdenkliche Art und Weise Punkte sowohl in der Offensive wie in der Annahme.

