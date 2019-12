VfB Friedrichshafen holt Punkt gegen Berlin: Endlich auf Augenhöhe

Und plötzlich scheint die Übermannschaft schlagbar: Der VfB Friedrichshafen hat zwar auch das dritte Spiel der Saison gegen den deutschen Volleyballmeister Berlin Volleys verloren, doch für das 2:3 (25:22, 23:25, 27:29, 25:20, 16:18) in der Volleyball-Bundesliga, für diese fünf hochklassigen, an den Nerven rüttelnden Sätze, gab es für die Volleyballer vom Bodensee viel Applaus von den 2374 Zuschauern in der ZF-Arena.

„Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, der Unterschied heute war marginal. Und wenn wir schon verlieren müssen, dann so“, sagte VfB-Kapitän Nikola Gjorgjev, neben Zuspieler Joe Worsley und Berlins Zuspieler Sergej Grankin der überragende Akteur auf dem Parkett. „Die Mannschaft, die sich zur Zeit bei uns gefunden hat, löst das ziemlich gut“, sagte VfB-Trainer Michael Warm.

Im Supercup und Pokalviertelelfinale hatte es zuvor zwei krachende 0:3-Pleiten gegen Berlin gegeben für den VfB. Wobei weniger die Ergebnisse, als die Art und Weise, wie die Niederlagen zustande gekommen waren, Grund zur Sorge gegeben hatten: zu übermächtig waren die Berliner erschienen, gar zu irdisch die Volleyballer vom Bodensee.

Doch dieses dritte Aufeinandertreffen der beiden dominierenden deutschen Volleyballmannschaften in dieser Saison war endlich ein Duell der Giganten, das diesen Namen auch verdient. Ein absolutes Spitzenspiel auf Augenhöhe, pickepacke voll mit teils auch überbordenden Emotionen, spektakulären Ballwechsenln, krachenden Punkten – und teils schier absurden Fehlern.

Berlin mit Verletzungsproblemen

Natürlich hatten sich die Friedrichshafener bereits vor dem Spiel Chancen ausgerechnet. Waren doch die Berliner ohne gelernte Diagonalangreifer angereist. Benjamin Patch, einer der Superstars in dieser an Superstars nicht armen Mannschaft, hatte sich in der Champions League die Achillessehne angerissen. Schon länger fällt Kyle Ensing aus. Hauptangreifer war darum Cody Kessel, ebenfalls US-Boy.

Tatsächlich fehlte Patch den Berlinern spürbar, müde wirkten sie aber nicht unbedingt, eher überrascht von der neuen Lust am Dominieren der Friedrichshafener. Zum ersten Mal in einem großen Spiel war VfB-Kapitän Nikola Gjorgjev der Leader, der er gerne sein möchte und der er sein soll und muss, will der VfB in dieser Saison weit kommen.

Zunächst aber geriet der VfB durch zwei vermeidbare Fehler im ersten Satz schnell mit 1:4 in Rückstand. Es waren zwei nachhaltige Fehler. Die Mannschaft vom Bodensee fand zwar, angetrieben von Zuspieler Joe Worsley und dem starken Nikola Gjorgjev zurück ins Spiel, doch diesen verlorenen zwei Punkten vom Beginn rannten sie lange hinterher. Rares Balean, Gjorgjev und Netamiah Mote schafften schließlich mit drei Punkten das 20:20. Was dann folgte, war ein eindrucksvolles Comeback. Martti Jukhamis Ass führte zur ersten Führung des VfB in diesem Spiel. 21:20, 22:21, 23:22, so ging es Richtung Satzende. Schließlich schlug Gjorgjev zum Punkt zum Satzball auf, Berlin nahm eine letzte, verzweifelte Auszeit, Gjorgjev brachte den Satz mit dem nächsten Aufschlag nach Hause. Es war der erste Satzgewinn des VfB im dritten Spiel der Saison gegen Berlin, und das auch noch nach einem furiosen Comeback. Die besseren Aufschläge, darunter drei Asse, brachten dem VfB den Satz.

Geschichte wiederholt sich – fast

Umso unverständlicher, dass die Friedrichshafener zu Beginn des zweiten Satzes beinahe die komplette Lust am Dominieren verloren hatten. Sie versuchten eher, mitzuspielen – und lagen schnell 5:10 zurück. Und das ohne, dass die Berliner wirklich das Tempo verschärft hatten. Bis auf Zuspieler-Superstars Sergej Grankin erreichte auch bei den Berlinern in dieser Anfangsphase des zweiten Satzes ein gewisses Extra-Niveau. 12:16 hieß es bei der zweiten technischen Auszeit, beim Stand von 15:19 nahm VfB-Coach Michael Warm eine Auszeit. Das Spiel wurde nun ein bisschen konfuser, Netemiah Mote schlug ein Ass zum 18:20, Berlin nahm eine Auszeit, Nikola Gjorgjev brachte den VfB bis auf 19:20 heran. Sollte sich die Geschichte des ersten Satzes wiederholen?

Nicht ganz. Eine umstrittene Netzberührung brachte Berlin den Punkt zum 21:19. Der VfB wehrte schließlich noch zwei Satzbälle ab, doch als Brendan Schmidt ins Netz schlug, hatte Berlin ausgeglichen. Sechs Fehler der Friedrichshafener (Berlin drei) hatten den Ausschlag gegeben.

VfB vergibt fünf Satzbälle

Der dritte Satz begann, Novum in diesem Spiel, mit einem Punkt für die Gastgeber. Der Satz war recht ausgeglichen, doch ein einfacher Fehler des VfB brachte Berlin 6:5 in Führung. Nun musste die Mannschaft vom Bodensee also doch wieder ihre Comeback-Qualität unter Beweis stellen. Mit 7:8 ging es in die erste technische Auszeit. Der Satz nahm danach Fahrt auf, zeitweise war es gar spektakulär. Es blieb dabei: Der VfB spielte stark, der VfB punktete, jedoch auch für die anderen. Mit 14:16 ging es in die zweite technische Auszeit. Was dann folgte, waren schlicht die besten Minuten des VfB Friedrichshafen der bisherigen Saison. Sie überflügelten die Berliner, beim Stand von 20:18 ging es in die entscheidende Phase des Satzes. Beide Mannschaften blieben am Drücker, zwischenzeitlich wurde es auch hitzig, wäre Gjorgjev nicht von seinem Teamkollegen gestoppt worden, er wäre wahrscheinlich direkt auf das Schiedsrichterpodest gesprungen. Wie auch immer: Der VfB erspielte sich zwei Satzbälle, vergab beide, dann auch den dritten, vierten und fünften. Berlin, bis dahin nur reagierend, schaffte das 28:27 – und verwandelte den ersten Satzball zum 29:27.

Worsley führt VfB in den Tie-Break

Aufgeben war an diesem Abend aber nicht, der VfB begann den vierten Satz furios, mit 8:3 ging es in die erste technische Auszeit. Das Spiel des VfB schwankte jedoch zwischen Spektakel und einem gewissen konzentrationsbedingen Unvermögen, beim Stand von 14.15 ging Berlin zum ersten Mal in Führung, zwei Punkte des VfB sorgten aber für die Führung zur zweiten technischen Auszeit. Der VfB schaffte sogar noch das 18:15, brachte durch zwei Fehler aber Berlin zurück uns Spiel.Wer zu viele Fehler macht, den bestraft normalerweise ja das Leben. Doch diesmal nicht den VfB. Die Berliner machten mehr, Joe Worsleys beendete mit seinem Aufschlag den Satz – 25:20. Ein Punkt war sicher.

Drei Matchbälle abgewehrt, dann ein Block ins Aus

Der Tie-Break war ein Abziehbild der vorherigen Sätze: Die Bälle flogen wild hin und her, Gjorgjev und Grankin taten Gjorgjev- und Grankin-Dinge, beide Mannschaften leisteten sich Fehler. Mit 6:8 ging es für Friedridshafen in die technische Auszeit, Joe Worsleys Aufschlag und Gjorgjevs Angriff brachten den Ausgleich, Berlin zog wieder auf 10:8 davon, als es 13:11 stand, sah es nach einem Sieg der Berliner aus. Doch der VfB glich noch einmal aus, so schnell sollte dieses Spektakel nicht enden. Doch Berlin erarbeitete sich, klar, wie sonst, mit Hilfe des VfB den ersten Matchball. Friedrichshafen wehrte ab, Brendan Schmidt schlug zum wiederholten Mal ins Aus auf, der VfB wehrte den zweiten Matchball ab, dann auch den dritten. Beim vierten blockte Rares Balean den Ball ins Aus. Ein Blockfehler, der die Niederlage brachte.