VfB Friedrichshafen hofft auf schnellen Frustabbau

VSG Bodensee feiert 50-jähriges Jubiläum

Die Ehemaligen des VfB Friedrichshafen haben sich im Dezember zu einem besonderen Anlass getroffen. Mit einem Treffen im Café im Rathaus in Friedrichshafen feierten sie das 50-jährige Jubiläum der VSG Bodensee. Der Verein existiert längst nicht mehr und gab es nur zwölf Jahre. Aber in diesen zwölf Jahren (1972 bis 1984) wurde der Grundstein für den erfolgreichen Weg des VfB Friedrichshafen gelegt. Die VSG setzte sich aus Spielern des VfB, des TV Langenargen, des TSV Lindau und des TV Kressbronn zusammen. Eingeleitet wurde die Gründung von Peter Hedrich, der sich von der Idee von Fritz Hensinger begeistert zeigte und in die Umsetzung ging.

Hedrich übernahm dann auch die Verantwortung als Spielertrainer und führte die VSG von der Verbandsliga in die Regionalliga. „Ich hatte die Sportlehrer aus der Region angesprochen und ihnen gesagt: ,Nennt mir die Jungs, die gut Volleyball spielen und ich habe mit ihnen ein Leichtathletiktraining gemacht. Auf diese Art und Weise sind wir schnell vorangekommen“, sagte Hedrich gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“.

Mit der Verpflichtung vom rumänischen Nationalspieler Gelu Stein gelang Hedrich im Jahr 1976 dann ein Coup. Er war der benötigte Impuls von außen, um weitere Aufstiege zu schaffen. Stein wurde drei Jahre später zum Spielertrainer ernannt, Hedrich konzentrierte sich fortan ganz aufs Teammanagement. 1980 schaffte die VSG den Sprung in die 2. Bundesliga und 1982 ging es erstmals in die 1. Bundesliga. Nach dem Abstieg in die Debütsaison in der Eliteklasse des deutschen Volleyballs beendete Stein seine Karriere. Der Luxemburger Marc Gerson erreichte 1984 gegen den VfL Sindelfingen die Rückkehr in die 1. Bundesliga. An der Fortführung der VSG waren nicht mehr alle Vereine interessiert, sodass die Mannschaft zukünftig als VfB Friedrichshafen antrat und sich zum erfolgreichsten deutschen Volleyballclub entwickelte.