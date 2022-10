VfB Friedrichshafen hofft auf Auftrieb durch Last-Minute-Sieg

Als der spielende Co-Trainer Oliver Senkbeil in der letzten Minute das 2:1 gegen den FC 07 Albstadt erzielte, rastete die Bank des VfB Friedrichshafen komplett aus. Es war ein sehr emotionaler Moment in der laufenden Landesliga-Saison und die Reaktionen zeigen, wie viel dieser Erfolg den Häfler Fußballern bedeutete. Am Ende gab es dafür jedoch auch nur drei Punkte, der VfB steht weiterhin auf Rang sechs. Nun geht es darum, nachzulegen, um den Sieg gegen Albstadt zu vergolden. Im Gastspiel beim Tabellenvorletzten FC Ostrach (Samstag, 15.30 Uhr) ist Friedrichshafen auch klarer Favorit.

Der VfB hofft auf einen Auftrieb durch den Last-Minute-Sieg und somit, dass der Erfolg zu einer Verbesserung der Auswärtsbilanz führt. Bislang verliefen die Gastspiele der Häfler nämlich eher ernüchternd. In sechs Begegnungen gab es bislang nur zwei Siege – das ist der Hauptgrund, warum der VfB aktuell nur auf dem sechsten Tabellenplatz steht. „Wir haben Selbstvertrauen getankt“, gibt sich Senkbeil vor dem Spiel in Ostrach optimistisch.

Emirhan und Cipric empfehlen sich für die Startelf

Einen Platz in der Startelf dürften sich nun erst einmal Erbas Emirhan im offensiven Mittelfeld und Jura Cipric auf der Rechtsverteidigerposition gesichert haben. Im überzeugenden Heimspiel gegen Albstadt haben beide eine starke Leistung gezeigt.