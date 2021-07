VfB Friedrichshafen hält das Team um den Coach

Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen hat drei Mitarbeiter im sportlichen Bereich gehalten. Wie der Verein per Pressemitteilung verkündete, kann der neue Chefcoach Mark Lebedew in der kommenden Saison auf die Unterstützung von Co-Trainer Thomas Ranner und Scout Radomir Vemic sowie Athletiktrainerin Liane Weber zählen.

VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt ist über diese Tatsache sehr froh. Er halte große Stücke auf Ranner und Vemic. „Beide machen ihren Job mit sehr viel Herzblut und das ist eine Menge wert“, sagt Späth-Westerholt. Er begrüßt auch den Verbleib von Weber sehr, die in ihre dritte Spielzeit bei den Häflern geht. „Lianes Arbeit ist sehr wertvoll, auch wenn man von ihr in der Öffentlichkeit wenig sieht“, so der Geschäftsführer. „Da wir in drei Wettbewerben antreten, ist die körperliche Fitness unglaublich wichtig.“

Thomas Ranner fehlt beim Trainingsauftakt

Das persönliche Kennenlernen mit Mark Lebedew – dem Nachfolger von Trainer Michael Warm – steht zwar noch aus, doch das Team steht in Kontakt. „Der Austausch funktioniert sehr gut. Wir haben viel über die Spieler gesprochen und ich freue mich sehr, die beiden dann in Friedrichshafen zu begrüßen“, erzählt Lebedew. Bis zur ersten Begegnung mit Ranner dauert es aber noch. Der 33-Jährige, der schon auf vielen Auswärtsfahrten für die Mannschaft kochte, wird beim Trainingsauftakt am 9. August nicht zugegen sein. Ranner ist noch mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs und stößt erst nach der Europameisterschaft im September zum Team.