VfB Friedrichshafen gastiert beim Aufsteiger

Am Donnerstagabend haben die Häfler Volleyballer fast ein Heimspiel – knapp 100 Kilometer muss das Team von Cheftrainer Stelian Moculescu nur reisen, dann trifft es auf den TSV Herrsching, der sich selbst zum „Geilsten Club der Welt“ ernannt hat. „Da ist Vorsicht geboten“, weiß Moculescu. „Herrsching hat nichts zu verlieren, dann spielen die vermeintlich schwächeren Teams sehr befreit auf“.

Sie selbst bezeichnen sich als „Geilster Club der Welt“, Mitaufsteiger VSG Lüneburg feierte nach dem Sieg über sie „die geilste Heimfahrt der Welt“. Die Rede ist vom TSV Herrsching, der seit dieser Saison im Oberhaus der Liga mitspielt und dort für Furore sorgt. Gegen Coburg und den VCO Berlin feierten sie ihre ersten Erfolge, konnten dem Meister Berlin Recycling Volleys einen Satz abnehmen und präsentieren sich vor heimischer Kulisse leidenschaftlich und selbstbewusst.

Innerhalb von vier Jahren spielte sich Herrsching spektakulär von der Bayernliga bis in die zweite Bundesliga Süd und sicherte sich am 6. April den sportlichen Aufstieg ins Volleyball-Oberhaus. „Eine Chance hat man immer, das haben wir gegen Berlin gesehen. Allerdings muss bei uns dann wirklich alles passen“, weiß TSV-Trainer Max Hauser. „Es ist ein absolutes Highlight, wenn zum ersten Mal der Rekordmeister an den Ammersee kommt. Die Hütte wird wieder fast voll sein, und das unter der Woche“, zeigt er sich vom Aufeinandertreffen begeistert. „Das sagt schon alles über die Bedeutung des Spiels für das Umfeld.“ Erfahrene Spieler wie Roy Friedrich und Sebastian Prüsener – beide spielten bereits bei Haching – sowie der ehemalige Rottenburger Thomas Rannes sind die Stützen des Teams, das mit vielen jungen Talenten gespickt ist.

Vorsicht ist geboten, wenn der VfB in Herrsching antritt, denn: „Herrsching hat nichts zu verlieren und dann spielen die vermeintlich schwächeren Teams sehr befreit und ohne Druck auf“, so Moculescu. Um so wichtiger ist es, dass die Häfler von Beginn an Druck aufbauen – und das gelingt am besten mit dem Aufschlag. Eine Trainingszeit bleibt der Mannschaft von Moculescu, um sich an die Hallenhöhe zu gewöhnen, denn die ist mit sieben Metern ungewohnt für die Häfler. „Du musst anders in der Annahme, der Verteidigung und dem Aufschlag agieren“, weiß Moculescu.