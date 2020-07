VfB Friedrichshafen findet einen Ex-Profi als neuen Co-Trainer

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben einen Nachfolger für Patrick Steuerwald bekommen. Der Bruder des VfB-Liberos Markus Steuerwald ist ins Trainerteam des Aufsteigers TSV Unterhaching gewechselt. Neuer Co-Trainer in Friedrichshafen ist nun Thomas Ranner. Der kennt den VfB-Trainer Michael Warm aus gemeinsamen Tagen in Frankfurt.

Ranner, der in München geboren ist und selbst Profivolleyballer war, besitzt laut Mitteilung die höchste deutsche Trainerlizenz und war bisher beim Nachwuchs des MTV Stuttgart aktiv und arbeitete für das Beachvolleyballteam Chantal Laboureur/Julia Sude in dessen gemeinsamer Zeit. Für Ranner ist der VfB Friedrichshafen die erste Profistation im Männervolleyball – nach einem kurzen Gastspiel mit Cheftrainer Michael Warm in Frankfurt und als Co-Trainer für die deutsche Nationalmannschaft.

Thomas Ranner, den die meisten Bob nennen, kennt die ZF-Arena – hat allerdings nicht nur gute Erinnerungen. Im Januar 2012 spielte er mit dem TV Rottenburg gegen den VfB, sprang ab und riss sich die Patellasehne. Es folgten zwei Operationen und eine lange Pause. Als „einen ziemlichen Karriereknick“ beschreibt er diese Verletzung. Ranner kämpfte sich über die zweite Liga in Dachau nach Herrsching und damit in die Bundesliga zurück. Nun übernimmt er die frei gewordene Co-Trainerstelle beim VfB Friedrichshafen. „Ich bin ein großer Fan von Athletiktrainerin Liane Weber, ich habe nur gute Dinge über Scout Radomir Vemic gehört und Michael Warm kenne ich nicht erst seit unserer gemeinsamen Zeit in Frankfurt“, wird Ranner in der Pressemitteilung zitiert. „Wenn man dann noch die Chance bekommt, Titel zu gewinnen, braucht es nicht mehr viel, um mich für diesen Job zu begeistern.“

Sein Jurastudium legte Ranner auf Eis, um die A-Trainer-Lizenz zu machen. Im Nachwuchs des MTV Stuttgart hat er fast alle Positionen im Trainerbereich durchlaufen. Auch am Bundesstützpunkt war er aktiv. Im Moment arbeitet Ranner als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft unter Andrea Giani. Eine weitere Verbindung zu Friedrichshafen hat er über Julia Sude, die er als Co-Trainer im Beachvolleyball begleitet hat. „Friedrichshafen ist für mich jetzt der nächste Schritt im professionellen Bereich“, sagt Ranner. „Wer in der Spitze mithalten möchte, muss für ein Spitzenteam arbeiten.“

Er beschreibt sich selbst als schlechten Verlierer, der „jeden Tag einen kleinen Schritt weiter kommen“ möchte. Dazu passt auch seine Sichtweise auf den Rekordmeister. „Wir dürfen uns nicht als Underdogs verkaufen. Wir müssen mit dem VfB um Titel spielen, auch wenn das ein harter Weg wird.“