VfB Friedrichshafen feiert furiosen Derbysieg in Kehlen

Zehn Tore, ein Elfmeter und viele intensive Zweikämpfe im Dauerregen: Die Partie des SV Kehlen gegen den VfB Friedrichshafen in der Fußball-Landesliga hatte fast alles, was man sich für ein Derby wünscht – zumindest für die Gäste aus Friedrichshafen. Sie drehten einen frühen Rückstand und gingen als glücklicher Sieger mit 7:3 vom Platz. „Das ist ein sensationelles Ergebnis. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das in einem Derby gegen Kehlen schon mal gab“, freute sich Spielertrainer Daniel Di Leo. Damit hat der Vorjahreszweite den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren.

Ganz anders die Stimmungslage auf der anderen Seite. Der SV Kehlen steht nach drei Spielen mit nur einem Zähler da. „Sieben Tore sind definitiv ein Tiefschlag, das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten“, sagte Bernd Reich. „Bei fünf Absteigern müssen wir schauen, dass wir endlich punkten.“ Besonders enttäuscht zeigte sich der Trainer über die Einstellung seiner Spieler, die sich zum Ende hin kampflos geschlagen gaben und noch deutlich höher hätten verlieren können. „Wir haben es Friedrichshafen viel zu einfach gemacht.“

Dass am Ende der VfB feiert und Kehlen trauert, sah nach wenigen Minuten überhaupt nicht so aus. Vor rund 150 Zuschauern war die Mannschaft von Bernd Reich offenbar gewillt, ihrem Trainer den Wunsch des ersten Saisonsiegs zu erfüllen. Sie überrannte den VfB in den Anfangsminuten förmlich. Bereits in der 2. Minute traf Jonas Klawitter zum 1:0, nur eine Minute später ließ der SVK-Stürmer das 2:0 folgen. In der 11. Minute hatte Klawitter sogar den Hattrick und die mögliche Vorentscheidung auf dem Fuß, scheiterte jedoch aus drei Metern an VfB-Torhüter Heiko Holzbaur.

Stattdessen kam der VfB besser in die Partie und nach 22 Minuten zum ersten Abschluss. Der Kopfball von Spielertrainer Daniel Di Leo ging aber deutlich über das Tor. Dennoch ging nun ein Ruck durch die Mannschaft und auch die Gästefans meldeten sich erstmals lautstark zu Wort. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: In der 24. Minute scheiterte Di Leo am Pfosten, der Nachschuss von Joshua Merz traf SVK-Verteidiger Dominik Blaser am Arm, Schiedsrichter Daniel Fimpel entschied auf Strafstoß – eine strittige Entscheidung. „Für mich war das nie und nimmer ein Elfmeter“, haderte Reich. Sascha Hohmann war das egal. Der VfB-Stürmer verwandelte sicher zum 1:2 und machte den Auftakt zu einem für ihn unvergesslichen Abend. Nur vier Minuten später legte er eine Flanke per Kopf auf Daniel Di Leo ab, der zum Ausgleich einschob (29.). In der 42. Minute traf Hohmann erneut selbst zum 3:2 – das Spiel war gedreht. Noch vor dem Pausenpfiff traf Sebir Elezi sehenswert aus 25 Metern zum 4:2.

Trainer tritt gelöst den Urlaub an

Wie schon die erste Halbzeit begann auch die zweite Hälfte mit einem Paukenschlag. Und erneut waren es die Kehlener, die besser aus der Kabine kamen. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff traf Benedikt Böning per Kopf zum 3:4. Doch dieses Mal fing sich der VfB schneller als noch in Durchgang eins – und vor allem hatte er in Sascha Hohmann den besten Mann des Abends in seinen Reihen. Der Häfler Stürmer stellte mit seinem dritten Tor quasi im Gegenzug den Zwei-Tore-Abstand wieder her – 3:5 (47.). Kehlens Widerstand war gebrochen.

Nach einer schönen Einzelleistung traf Elezi zum 6:3 (61.). Der Schlusspunkt war dem Spieler des Spiels vorbehalten: Hohmann stellte mit seinem vierten Treffer den 7:3-Endstand her (83.). Trotz dieser beeindruckenden Leistung hielt sich sein Trainer mit Lob zurück. „Ich habe ihn schon mal nach einem Viererpack gelobt, danach hat er Grütze gespielt“, sagte Daniel Di Leo und ergänzte mit einem Lächeln. „Wenn er am Samstag gegen Albstadt erneut so eine Leistung zeigt, dann bekommt er vielleicht sein Lob.“

Der Spielertrainer selbst wird dann nicht mit von der Partie sein. Er verabschiedete sich nach dem Spiel in Kehlen für zwei Wochen in den Urlaub. „Nach so einem Ergebnis freue ich mich umso mehr darauf.“