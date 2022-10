VfB Friedrichshafen: Drei Punkte in Unterhaching sind Pflicht

Das VfB-Heimspiel gegen die Powervolleys Düren ist um einen Tag vorverlegt worden. Aufgrund der beiden Champions-League-Termine der Teams steigt das Duell in der Messehalle B2 nun schon am Samstag, 26. November. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr. Tickets gibt es unter:

Nur drei Tage nach dem prestigeträchtigen Gigantenduell in Berlin wartet auf die Volleyballer des VfB Friedrichshafen ein komplett anderes Spiel. Die Häfler gastieren am Mittwochabend um 19 Uhr in der Bundesliga beim Schlusslicht TSV Haching München (live bei Twitch). Der Gegner hat in seinen bisherigen beiden Begegnungen gegen Berlin und Giesen noch keinen einzigen Satz gewonnen.

Die Ausgangslage ist demnach eindeutig. Friedrichshafen ist haushoher Favorit und alles andere als drei Punkte wären für den VfB unbefriedigend. Gerade nachdem die Häfler sich beim amtierenden Meister aus Berlin sehr ordentlich verkauften und nah dran an einem Punktgewinn waren. Mit ein wenig mehr Durchsetzungskraft, heißt es in der VfB-Mitteilung, wäre diese Pleite auch vermeidbar gewesen. „Niederlagen muss man immer verdauen“, wird Friedrichshafens Cheftrainer Mark Lebedew in der VfB-Mitteilung zitiert. „Wir hatten aber gar nicht so viel Zeit, schließlich mussten wir uns gleich nach der Partie auf das nächste Spiel gegen Haching vorbereiten.“

Der VfB kletterte nach einer neunstündigen Fahrt von Berlin an den Bodensee am Montagmorgen um vier Uhr müde aus dem Reisebus. Vor der Pflichtaufgabe gab es deshalb nur eine „richtige Trainingseinheit am Dienstag“, so Lebedew. Einen Schwerpunkt legte er nicht. „Wir haben alle Elemente ein bisschen trainiert. Im Moment gibt es nichts Spezielles an dem wir arbeiten müssen“, sagt der 55-jährige Australier.

Für Cacic und Martinez reicht es noch nicht

Kaderveränderungen gibt es keine. Vojin Cacic ist zwar weiter auf einem guten Weg und Miguel Martinez befindet sich nach seiner Fingerverletzung wieder im Training, „aber für Haching wird es nicht reichen“.

Demzufolge bestreitet der VfB die Partie am Mittwoch erneut mit den zwölf anderen Spielern. Er fordert sie auf, das Niveau zu halten. „Zu Hause spielen sie frei auf, das hat man vor allem am ersten Spieltag gegen Berlin gesehen“, erklärt Lebedew. „Ich kann noch nicht einschätzen, ob die Mannschaft sich zum Vorjahr verbessert hat. Aber auf der Zuspielposition zum Beispiel haben sie einen Sprung gemacht.“

Friedrichshafen möchte von Beginn an keine Zweifel am Sieger aufkommen lassen. Schließlich besteht zwischen diesen beiden Teams ein gehöriger Qualitätsunterschied. Haching München belegte in der vergangenen Saison den letzten Tabellenplatz und auch in dieser Saison läuft es bisher nicht besser. Im Bounce-House-Cup wurden die Bayern Letzter, es folgten in der Bundesliga die beiden 0:3-Niederlagen gegen Berlin und Giesen. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass am Mittwoch ein weiteres 0:3 folgt.