VfB Friedrichshafen dominiert harmlosen Gegner

Blickt man auf die Chancenverwertung des VfB Friedrichshafen am Samstagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz des Häfler Stadiongeländes, hätte der Heimerfolg gegen das Team aus dem Oberen Linzgau locker zweistellig ausfallen können. Am Ende genügte eine bärenstarke Mannschaftsleistung und ein gut aufgelegter VfB-Torjäger Sascha Hohmann, um Ostrach klar in die Schranken zu weisen. Die rund 150 erschienenen Zuschauer sahen eine zumeist einseitig geführte Partie, in welcher das Schiedsrichtergespann die Vorteilsregelung bei Foulspielen auf beiden Seiten recht großzügig auslegte.

Ausschlaggebend für den Sieg der Häfler waren nicht zuletzt die Zeitpunkte, an welchen die entscheidenden Tore fielen. Etwa die 1:0-Führung nach 13 Minuten, der zweiten guten Einschussmöglichkeit für den VfB. Damir Mirkovic, der sich auf der linken Seite durchsetzte, flankte in den Ostracher Strafraum, wo Dribbelkünstler Sebir Elezi den Ball nur noch hätte einzuschieben brauchen. Diese Arbeit nahm ihm jedoch, nicht ganz freiwillig, FCO-Außenverteidiger Benedikt Kleiner ab, der ein lupenreines Eigentor fabrizierte.

Auch den zweite Treffer des Nachmittags erzielte Friedrichshafen zu einem überaus günstigen Moment: mit der ersten zwingenden Angriffsaktion nach Wiederanpfiff. Ralf Heimgartners getretener Eckball köpfte Fabian Riegger zunächst aus der Gefahrenzone heraus – direkt auf den Fuß des halbrechts vor dem Sechzehner der Gäste lauernden Mirkovic. Dessen Schuss wäre weit am Gästegehäuse vorbeigerauscht, wenn nicht Sascha Hohmann blitzschnell reagiert und per beherztem Hechtsprung samt Kopfdrehung den heranfliegenden Ball die richtige Richtung gegeben hätte. Krachend schlug der Ball zum 2:0 ins Tor von Thomas Löffler (48.).

„Es war wichtig, dass wir da weitergemacht haben, wo wir zu Pause aufgehört hatten und schnell auf das zweite Tor drängten“, befand Daniel Di Leo rückblickend. Der VfB-Spielertrainer freute sich, dass durch den kleinen Ausrutscher des TSV Berg im Heimspiel gegen den SV Kehlen (1:1) seine Mannschaft den Abstand zum Spitzenreiter um zwei Punkte verkürzen konnte. „Wir sind mehr als im Soll. Das sieht momentan gut aus“, so Di Leo. FCO-Coach Christian Söllner war hingegen bedient: „Friedrichshafen hat die Fehler, die wir gemacht haben, gnadenlos ausgenutzt.“ In der Tat waren den ersten beiden Gegentreffern Abspielfehler seiner Schützlinge vorausgegangen.

Als Mirkovic in der 58. Minute einen Freistoßball an FCO-Goalie Löffler vorbei zum 3:0 für den VfB versenkte, war die Partie so gut wie gelaufen – auch wenn Markus Gipson wenig später Ergebniskorrektur betrieb. Er hämmerte seinen Freistoß ohne Umwege ins Gehäuse von VfB-Torhüter Philipp Meier, der gegen den Distanzschuss absolut machtlos war (62.).

Rot wegen grobem Foulspiel

Letztlich hatte Meier nicht viel Arbeit an diesem Nachmittag, wohingegen Löffler gut beschäftigt war und mit einigen Glanzparaden seine Mannschaft vor einer noch höheren Niederlage bewahrte. Letztere war so gut wie perfekt, als Stefan Hornsteins grobes Foulspiel vom Unparteiischen mit der Roten Karte geahndet wurde (71.).

Wobei aufseiten der Gastgeber in der Folge viel Unvermögen im Spiel war, das Runde ins Eckige zu befördern und dadurch das eigene Torverhältnis noch mehr aufzupolieren. Allein Hohmann, der nach einem Alleingang zunächst scheiterte, kurz darauf jedoch erneut im Straftraum in Ballbesitz kam und zum 4:1 einnetzte, vergab hundertprozentige Einschussmöglichkeiten. Der eingewechselte Marian Pfluger setzte den Ball knapp am oberen Winkel vorbei (73.), der ebenfalls neu ins Spiel gebrachte Marko Föger köpfte aus kurzer Distanz übers Tor (88.). Zuvor schon vergab Elezi freistehend (75.).