VfB Friedrichshafen: Denis Nikic hilft im Heimspiel gegen Laupheim aus

VfB Friedrichshafen plant LED-Flutlichtanlage

Das Thema Energiesparen ist momentan in aller Munde – auch beim Fußball-Landesligisten VfB Friedrichshafen. „Wir wollen die Flutlichtanlage komplett auf LED umstellen“, sagt Klaus Segelbacher, der neben Andreas Müller-Hirlinger und Dragan Novakovic die Abteilung Fußball beim VfB leitet. Eine schnelle Umsetzung ist aber nicht in Sicht. „Es wird diskutiert, wir wollen es in Angriff nehmen. Aber solche Dinge brauchen viel Detailarbeit und Unterstützung“, betont Segelbacher. Geklärt werden vor allem auch die Finanzierung, es besteht aber die Hoffnung, den Plan innerhalb der nächsten zwei Jahre zu verwirklichen. „Je schneller, desto besser“, so Segelbacher.

Ganz aktuell in einer laufenden Saison gebe es für den VfB aber wenig Möglichkeiten, Energie zu sparen. Der Trainings- und Spielbetrieb beim VfB läuft weiter wie bisher, um so viel Erfolg wie möglich zu haben und seinen Fußballern uneingeschränkt Bewegung bieten zu können. Es sei jedoch durchaus der Fall, dass der VfB in den aktuellen Zeiten „bewusster das Flutlicht früher ausmacht“, sagt Segelbacher.