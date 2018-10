VfB Friedrichshafen auf Berg- und Talfahrt

1:3 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen, 0:0 gegen den TSV Straßberg, 2:4 gegen den SV Kehlen – vom Erfolg verwöhnt war der VfB Friedrichshafen zuletzt nicht gerade. Für das Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Dotternhausen gibt es deshalb ein einziges Ziel: drei Punkte.

„Wir müssen zu unserem Spiel zurückfinden“, gibt Friedrichshafens Co-Trainer Giovanni Rizzo vor. Beim Tabellensechsten heißt das konkret: die Fehlpassquote senken, das Stellungsspiel verbessern, selbstbewusster auftreten, die nötige Lockerheit aufs Feld bringen. Wie es gehen kann, hat der VfB am Anfang der Saison bewiesen, einem hohen Sieg in Weiler folgte ein viel beachtetes 2:0 gegen Verbandsligist Laupheim. Zwar setzte es danach zwei Niederlagen, denen drei Siege folgten – und zuletzt eben nur ein Punkt aus drei Spielen. „Die Mannschaft weiß ihre Leistungen einzuordnen“, sagt Rizzo zur bisherigen Berg- und Talfahrt der Friedrichshafener. Die jüngsten Fehler habe Spielertrainer Daniel di Leo klar angesprochen, sagt Rizzo, sich selbst habe di Leo selbstverständlich bei der Kritik nicht ausgeklammert. Das Zeichen war klar: Wir gewinnen als Mannschaft, wir verlieren als Mannschaft. „Es kann nur gemeinsam gehen“, weiß Co-Trainer Rizzo.

Mit Dotternhausen kommt am Sonntag eine Mannschaft nach Friedrichshafen, das die letzten vier Spiele in der Landesliga verloren hat – drei davon allerdings gegen Teams, die ganz vorne in der Tabelle stehen. Das alles muss und wird Friedrichshafen egal sein. „Wir wollen gewinnen“, macht Rizzo unmissverständlich klar, damit der VfB den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze nicht verliert.