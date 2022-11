VfB Friedrichshafen arbeitet an der Chancenverwertung

Wegen des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz am Samstag steht den Fußballern der Parkplatz vor dem Zeppelinstadion nicht zur Verfügung. Besucher werden gebeten, Ausweichsparkplätze etwa beim Sportbad anzufahren. Auch der Haupteingang ist am Samstag gesperrt, der Eingang ins Stadion ist in der Mörikestraße.

An der Chancenverwertung hat der Fußball-Landesligist VfB Friedrichshafen in der abgelaufenen Trainingswoche gearbeitet. Schließlich sollen die Abschlüsse gegen den Aufsteiger SV Sulmetingen (Samstag, 14.30 Uhr) konsequenter verwertet werden als zuletzt beim 1:1 in Heimenkirch.

Giovanni Rizzo, der Trainer des VfB Friedrichshafen, will gar nicht weit vorausblicken, was für seine Mannschaft in den verbleibenden drei Partien bis zur Winterpause noch möglich ist. Ist vielleicht sogar ein Angriff auf die Tabellenspitze möglich? Nein, Rizzo lässt sich nichts entlocken. „Wir denken von Spiel zu Spiel“, sagt er. Deshalb ist er mit seinen Gedanken auch nicht weiter als beim SV Sulmetingen. Mit dem Aufsteiger hat er sich in dieser Woche intensiv beschäftigt. „Zu uns kommt ein schwerer Gegner, der mit 26 Punkten (Tabellenplatz neun, d. Red.) gut dasteht“, sagt Rizzo. „Ich erwarte ein Geduldspiel. Sulmetingen wird versuchen, die Null möglichst lange zu halten. Es könnte gut sein, dass uns der Gegner das Spiel überlässt.“ Genau deshalb muss Friedrichshafen seine Chancen besser nutzen als zuletzt.

Rizzo blickt auf eine gute Trainingswoche zurück. „Wir haben die Hebel an den Defiziten des vergangenen Spiels angesetzt“, verrät er. Beim 1:1 in Heimenkirch haderte seine Mannschaft mit der Chancenverwertung. „Über 90 Minuten gesehen hatten wir riesige Chancen, stehen dreimal alleine vor dem Tor“, blickt Rizzo zurück. Doch mehr als einen Treffer durch Sascha Hohmann aus der 48. Minute sprang nicht heraus. „Wir haben deshalb daran gearbeitet, beim Abschluss konsequenter zu sein“, sagt der VfB-Trainer. Das Ergebnis soll am Samstag sichtbar sein. Ansonsten war Rizzo mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Heimenkirch zufrieden. „Es war eine gute Leistung. Die Einstellung hat gepasst. Wir haben eben die Tore nicht gemacht“, sagt er. Dieselbe Moral hofft er von seinem Team auch gegen Sulmetingen zu sehen.

Bei der Startelf lässt sich Rizzo nicht in die Karten schauen. Sicher ist, dass er auf zwei Spieler verzichten muss. Pierre Hodapp fehlt seit Wochen. Gegen Heimenkirch wurde in der 15. Minute zudem Marian Pfluger ausgewechselt. Er erlitt eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel und wird in diesem Jahr nicht mehr spielen können. Die genaue ärztliche Untersuchung steht noch aus, aber viel deutet aktuell auf einen Muskelfaserriss hin. Wer ihn ersetzt– auch das lässt Rizzo offen. Zumindest nach außen. In seinem Kopf steht die Startelf gegen Sulmetingen. Schließlich denkt Rizzo nur von Spiel zu Spiel. Und da hat er das Ziel klar formuliert. „Wir müssen gewinnen“, sagt er. Drei Punkte liegt er mit dem VfB momentan hinter Tabellenführer FV Rot-Weiß Weiler. Da sind drei Punkte Pflicht, falls bis zur Winterpause noch ein Angriff auf das Spitzenteam erfolgen soll. Aber soweit denkt Rizzo nicht voraus. Zumindest nicht offiziell.