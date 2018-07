In Reutlingen haben Marco Birkenmaier und Dario Knör vom VfB Friedrichshafen ihr Saisonfinale bei der 2. Internationale Allstar- Trophy gefeiert. Der Häfler Birkenmaier konnte den Wettbewerb der Aktiven für sich entscheiden, Knör holte Bronze in der Altersklasse U12- 10.

Bei den Aktiven hatten sich insgesamt 34 Teilnehmer aus Deutschland, Schweiz, USA, Russland und der Türkei ihre Teilnahme gemeldet. Nach makelloser Vorrunde konnte sich Birkenmaier an Nummer 1 gesetzt für die anschließende Direktausscheidung qualifizieren. Fast mühelos und mit teilweise sehr deutlichen Siegen gegen Daniel Gienger (TSV Pliezhausen), Martin Pichelmeier (FC Gröbenzell) und Finn Schulz (TSG Reutlingen) qualifiziert er sich für das Halbfinale.

Hier musste er erstmals etwas mehr von seinem Können aufzeigen, siegte aber dennoch ungefährdet mit 15:13 Treffern gegen Michael Mosberger (FC St. Gallen). Im Finale wartete mit Julien Jean- Baptiste (FC St. Gallen) ein starker Gegner auf ihn. Jean- Baptist hat vor einigen Jahren ebenfalls dem Deutschen U20- Nationalkader angehört und viele Jahre im Olympiastützpunkt in Tauberbischofsheim trainiert.

Das Gefecht war bis zum Schluss überaus spannend und technisch auf sehr hohem Niveau. Beide Fechter schenkten sich absolut nichts. Keiner konnte sich mehr als zwei Treffer vom Gegner absetzen. Erst kurz vor Ablauf der regulären Kampfzeit beim Stand von 14:14 gelang Birkenmaier der lange ersehnte Einzeltreffer und damit auch der Treffer zum Gesamtsieg. Nicht weniger erfolgreich war an diesem Tag Dario Knör. In seiner Altersklasse hatten sich insgesamt 17 Fechter angemeldet. Auch er qualifiziert sich mit fünf Siegen aus fünf Gefechten für die Direktausscheidung. An Platz eins gesetzt wurde er mit einem Freilos belohnt und war direkt für das Tableau der Besten 16 Fechter gesetzt.

Mit deutlichen Siegen über Gustav Kaufmann (Heidelberger FC/TSG Rohrbach) und Anton Albrecht (SC Leipzig) erreichte auch er das Halbfinale. Hier war dann leider mit 10:5 Treffern gegen den Lokalmatador Nico Geckeler (TSG Reutlingen) Endstation.

Mit Bronze verabschiedet auch er sich in die Sommerpause.